Világbajnok-esélyes a nagykanizsai fagyi – ilyen ízt még sehol sem kóstoltak

Az év fagylaltja versenyeken az elmúlt évek alatt többször is remekelt Wilheim Dávid. A nagykanizsai DaCrema Fagyizó tulajdonosa azonban most egy 2019-ben az év fagylaltjának választott édességnek szerezhet újabb elismerést. Elmondta: az Il Re Del Piemonte, azaz Piemont királya fantázianevű fagyikombináció olyan jól sikerült, hogy mindenképpen szerette volna elindítani a Gelato Festival World Masters viadalon, vagyis a fagylaltok világbajnokságán.

Az év fagylaltja verseny aranyérmese 2019-ben egy kivételes ízkombináció lett, most újabb siker küszöbén

Fotó: archív/Szakony Attila

Év fagylaltja verseny: neves zsűri kezében a döntés

– A Covid19 miatt nem rendezték meg a világversenyt, viszont a szervezők nem adták fel – folytatta Dávid. – Két évvel ezelőtt megtartották a világbajnokság selejtezőjét, ahonnan ugyanezzel az ízkombinációval másodikként jutottam a középdöntőbe. Október végén pedig velem együtt a 9 legjobb magyar fagylaltkészítő méri össze a tudását Bolognában. A neves zsűri közülünk választja ki azt a két versenyzőt, aki 2026-ban a várhatóan szintén Olaszországban megrendezendő világbajnokságon képviselheti Magyarországot.

Nagy verseny lesz...

A nagykanizsai Wilheim Dávid budapesti, székesfehérvári, győri, nagykőrösi, érdi, balatonmáriafürdői és két dunaföldvári kollégájával méri össze a tudását.

Egyedi íz

– A Piemont királya fantázianevű fagylalt méltó helyen lenne ott, már csak azért is, mert nagyon egyedi – fogalmazott. – Ilyen ízkombinációval korábban még soha nem találkoztam süteményben és fagylaltban, soha sehol. Az ötlet villámcsapásként jött a szeder kóstolása közben, amit a 2019-es siker óta csiszolgatom, finomhangolom, ezért nagyon bízom benne, hogy akár továbbjuthat, még a döntőbe is.

Ilyen ízkombináció másutt nincs – saját és egyedi ötletből lehet világbajnok?

Fotó: archív/Szakony Attila

S hogy milyen ez az ízkombináció?

piemonti mogyoróból készült a fagylalt

tonkababos szederszósszal

tejcsokoládé ropogóssal