Zalai sikerek Dániában a szakmák versenyén, itthon köszöntötték a bajnokokat (galéria, videó)

Mellette Vörös Balázsnak gratuláltak, aki a 6. helyet szerezte meg víz-, gáz- és fűtésszerelő kategóriában, s kiválósági éremmel tért haza a ZSZC Széchenyi István Technikum volt diákja. Idén az Európa-bajnokságon 32 ország összesen 38 szakmában mérte össze tudását. A szakmai megmérettetésen Magyarország a 4. helyen végzett, a hazai résztvevők 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet szereztek.