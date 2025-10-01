1 órája
Zalai sikerek Dániában a szakmák versenyén, itthon köszöntötték a bajnokokat (galéria, videó)
Két tehetséges zalai fiatalt köszöntöttek hétfőn a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban. Szeptember 9-13. között rendezték Dániában, Herning városában az EuroSkills 2025 versenyt, ahol Mrakovics Olivér aranyérmet szerzett webfejlesztő kategóriában. A ZSZC Ganz Ábrahám Technikum egykori tanulója tavaly a kategória bajnoka volt.
Ismét kiváló tehetségeknek gratulálhattak, eredményesen szerepeltek az EuroSkill 2025 versenyen. Balról jobbra: Vizlendvai László főigazgató (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum), Gaider Gergely igazgató (ZSZC Ganz Ábrahám Technikum), Mrakovics Olivér, Vörös Balázs, Némethyné Lövey Zsuzsanna igazgató (ZSZC Széchenyi István Technikum) és Szabó Károly kancellár (Zalaegerszegi Szakképzési Centrum).
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Mellette Vörös Balázsnak gratuláltak, aki a 6. helyet szerezte meg víz-, gáz- és fűtésszerelő kategóriában, s kiválósági éremmel tért haza a ZSZC Széchenyi István Technikum volt diákja. Idén az Európa-bajnokságon 32 ország összesen 38 szakmában mérte össze tudását. A szakmai megmérettetésen Magyarország a 4. helyen végzett, a hazai résztvevők 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet szereztek.
Az EuroSkills Herning zalaegerszegi kiválóságaiFotók: Pezzetta Umberto