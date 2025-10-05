október 5., vasárnap

1 órája

Az eső elmosta a teljes útzárat a zalai városban

Nagykanizsa önkormányzata hivatalos Facebook oldalán tette közzé, hogy az esős időjárás miatt az október 5-re vasárnapra tervezett aszfaltozást a Hevesi–Rózsa körforgalomnál elhalasztják.

Benedek Bálint
Az eső elmosta a teljes útzárat a zalai városban

A Rózsa és a Hevesi utcák kereszteződése október 5-én járható lesz, hiszen az eső nem teszi lehetővé az aszfaltozást

Fotó: archív/Szakony Attila

A szűkszavú közleményből kiderül: az esős időjárás nem teszi lehetővé az aszfaltozás elvégzését vasárnap, így a tervezett munkák elmaradnak, az utcát nem zárják le. Az új időpontról október 6-án hétfőn adnak tájékoztatást.

 

 

