Értékadó lélekhangok

1 órája

Életükről mesélnek, s közben könyvet is ajánlanak

Címkék#programsorozat#Értékadó lélekhangok#Virágh Judit

Folytatódik az Értékadó lélekhangok című programsorozat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A rendezvénysorozatban ismert emberekkel beszélgetnek életükről, pályájukról, a könyvekhez és az olvasáshoz való viszonyukról.

Zaol.hu

Októberben 29-én, szerdán 17 órakor Virágh Judit lesz a vendég. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnökével Szakál Eszter, a bibliotéka munkatársa beszélget. 

 

