Értékadó lélekhangok
1 órája
Életükről mesélnek, s közben könyvet is ajánlanak
Folytatódik az Értékadó lélekhangok című programsorozat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A rendezvénysorozatban ismert emberekkel beszélgetnek életükről, pályájukról, a könyvekhez és az olvasáshoz való viszonyukról.
Októberben 29-én, szerdán 17 órakor Virágh Judit lesz a vendég. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnökével Szakál Eszter, a bibliotéka munkatársa beszélget.
