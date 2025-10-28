Átmenetileg leállnak az egyik legnagyobb magyarországi bank szolgáltatásai, mutatjuk, mi lesz elérhetetlen

október 28., kedd

Figyelem, ezt jó tudni! Erste Bank-leállás lesz, több szolgáltatás elérhetetlenné válik. Mutatjuk!

Korosa Titanilla

Rendszerfejlesztés miatt Erste Bank-leállás lesz 2025. 10. 28. 22 óra és 2025. 10. 29. 03 óra között - tájékoztat a pénzintézet hivatalos oldalán

Erste Bank leállás
Erste Bank-leállás lesz, a bankszünnapi miatt több szolgáltatás is elérhetetlenné válik
Forrás:  ZH

Erste Bank-leállás

A rendszerfejlesztési munkák több szolgáltatás működését befolyásolják.

Továbbra is elérhető szolgáltatások:  

  • Internetes vásárlás
  • Azonnali átutalások fogadása
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tettük közzé a jogszabályi elvárással összhangban. 

 

