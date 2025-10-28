Átmenetileg leállnak az egyik legnagyobb magyarországi bank szolgáltatásai, mutatjuk, mi lesz elérhetetlen

Rendszerfejlesztés miatt Erste Bank-leállás lesz 2025. 10. 28. 22 óra és 2025. 10. 29. 03 óra között - tájékoztat a pénzintézet hivatalos oldalán.

Erste Bank-leállás lesz, a bankszünnapi miatt több szolgáltatás is elérhetetlenné válik

Forrás: ZH

Erste Bank-leállás

A rendszerfejlesztési munkák több szolgáltatás működését befolyásolják.

Továbbra is elérhető szolgáltatások:

Internetes vásárlás

Azonnali átutalások fogadása

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatások:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tettük közzé a jogszabályi elvárással összhangban.