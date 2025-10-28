1 órája
Átmenetileg leállnak az egyik legnagyobb magyarországi bank szolgáltatásai, mutatjuk, mi lesz elérhetetlen
Rendszerfejlesztés miatt Erste Bank-leállás lesz 2025. 10. 28. 22 óra és 2025. 10. 29. 03 óra között - tájékoztat a pénzintézet hivatalos oldalán.
Erste Bank-leállás
A rendszerfejlesztési munkák több szolgáltatás működését befolyásolják.
Továbbra is elérhető szolgáltatások:
- Internetes vásárlás
- Azonnali átutalások fogadása
- Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
- Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatások:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
A tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tettük közzé a jogszabályi elvárással összhangban.