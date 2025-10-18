1 órája
Elképesztő legek, amikről nem tudtál! Zala is csatlakozott az Erőművek éjszakájához
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) idén október 17-én rendezte meg az Erőművek éjszakát. A Központi Statisztikai Hivatal ebből az alkalomból gyűjtött össze néhány adatot az erőművek működése kapcsán. A Zalavíz Zrt. zalaegerszegi víztisztítója és a keszthelyi szennyvíztisztító telep is csatlakozott az országos programsorozathoz.
Az Erőművek éjszakája programon a zalaegerszegi víztisztító is várta az érdeklődőket.
Ki gondolná, de tavaly a megújuló forrásokból előállított áram mennyisége nagyobb volt a fosszilis energiákból származó áram mennyiségénél, közli a KSH közösségi oldalán. Az erőművek működése a laikus számára elég rejtélyes, íme néhány elképesztő adat.
Erőművek működése, itt vannak a legek
Az országban a legtöbb fosszilis energiát a tiszaújvárosi Tisza Erőmű használja, méghozzá földgázt. Kiskörén találjuk a legnagyobb magyar vízerőművet, s az ország legnagyobb beépített kapacitású komplexuma a Paksi Atomerőmű. A legnagyobb naperőművet Mezőcsáton találjuk, a legtöbb kommunális hulladékot pedig a Fővárosi Hulladhasznosító Mű fogadja.
Erőművek éjszakája 2025 Zalában is
Az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínen pillanthattak bele az energia- és közműszolgáltatók világába. „Magyarországon az utóbbi évtizedekben a fosszilis források jelentősége folyamatosan csökkent, miközben a megújuló alapú villamosenergia-termelés 2024-ben rekordszintre, 11,6 milliárd kilowattórára növekedett. A napenergia szerepe (9,0 milliárd kWh) nemzetközi szinten is kiemelkedő, tavaly a zöldáram több mint háromnegyedét biztosította”, írja a KSH közösségi oldalán.
Az Erőművek éjszakája programján Zalaegerszegen többek között a víztisztítás és elosztás feladataival ismerkedhettek meg, s bepillantást nyerhetek a folyamatfelügyeleti rendszer működésébe az érdeklődők. A zalaegerszegi víztisztító mintegy 35 ezer ember ivóvízellátását biztosítja.
