október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

2 órája

Elképesztő legek, amikről nem tudtál! Zala is csatlakozott az Erőművek éjszakájához

Címkék#KSH#zöldáram#energia

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) idén október 17-én rendezte meg az Erőművek éjszakát. A Központi Statisztikai Hivatal ebből az alkalomból gyűjtött össze néhány adatot az erőművek működése kapcsán. A Zalavíz Zrt. zalaegerszegi víztisztítója és a keszthelyi szennyvíztisztító telep is csatlakozott az országos programsorozathoz.

Mozsár Eszter
Elképesztő legek, amikről nem tudtál! Zala is csatlakozott az Erőművek éjszakájához

Az Erőművek éjszakája programon a zalaegerszegi víztisztító is várta az érdeklődőket.

Forrás: Zalavíz Zrt.

Ki gondolná, de tavaly a megújuló forrásokból előállított áram mennyisége nagyobb volt a fosszilis energiákból származó áram mennyiségénél, közli a KSH közösségi oldalán. Az erőművek működése a laikus számára elég rejtélyes, íme néhány elképesztő adat.

erőművek működése
Az erőművek működése összetett. A KSH érdekes adatokat közölt. 

Erőművek működése, itt vannak a legek

Az országban a legtöbb fosszilis energiát a tiszaújvárosi Tisza Erőmű használja, méghozzá földgázt. Kiskörén találjuk a legnagyobb magyar vízerőművet, s az ország legnagyobb beépített kapacitású komplexuma a Paksi Atomerőmű. A legnagyobb naperőművet Mezőcsáton találjuk, a legtöbb kommunális hulladékot pedig a Fővárosi Hulladhasznosító Mű fogadja.

Erőművek éjszakája 2025 Zalában is

Az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínen pillanthattak bele az energia- és közműszolgáltatók világába. „Magyarországon az utóbbi évtizedekben a fosszilis források jelentősége folyamatosan csökkent, miközben a megújuló alapú villamosenergia-termelés 2024-ben rekordszintre, 11,6 milliárd kilowattórára növekedett. A napenergia szerepe (9,0 milliárd kWh) nemzetközi szinten is kiemelkedő, tavaly a zöldáram több mint háromnegyedét biztosította”, írja a KSH közösségi oldalán.

Az Erőművek éjszakája programján Zalaegerszegen többek között a víztisztítás és elosztás feladataival ismerkedhettek meg, s bepillantást nyerhetek a folyamatfelügyeleti rendszer működésébe az érdeklődők. A zalaegerszegi víztisztító mintegy 35 ezer ember ivóvízellátását biztosítja.



 

 



 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu