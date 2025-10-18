Elképesztő legek, amikről nem tudtál! Zala is csatlakozott az Erőművek éjszakájához

Ki gondolná, de tavaly a megújuló forrásokból előállított áram mennyisége nagyobb volt a fosszilis energiákból származó áram mennyiségénél, közli a KSH közösségi oldalán. Az erőművek működése a laikus számára elég rejtélyes, íme néhány elképesztő adat.

Az erőművek működése összetett. A KSH érdekes adatokat közölt.

Erőművek működése, itt vannak a legek

Az országban a legtöbb fosszilis energiát a tiszaújvárosi Tisza Erőmű használja, méghozzá földgázt. Kiskörén találjuk a legnagyobb magyar vízerőművet, s az ország legnagyobb beépített kapacitású komplexuma a Paksi Atomerőmű. A legnagyobb naperőművet Mezőcsáton találjuk, a legtöbb kommunális hulladékot pedig a Fővárosi Hulladhasznosító Mű fogadja.

Erőművek éjszakája 2025 Zalában is

Az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínen pillanthattak bele az energia- és közműszolgáltatók világába. „Magyarországon az utóbbi évtizedekben a fosszilis források jelentősége folyamatosan csökkent, miközben a megújuló alapú villamosenergia-termelés 2024-ben rekordszintre, 11,6 milliárd kilowattórára növekedett. A napenergia szerepe (9,0 milliárd kWh) nemzetközi szinten is kiemelkedő, tavaly a zöldáram több mint háromnegyedét biztosította”, írja a KSH közösségi oldalán.

Az Erőművek éjszakája programján Zalaegerszegen többek között a víztisztítás és elosztás feladataival ismerkedhettek meg, s bepillantást nyerhetek a folyamatfelügyeleti rendszer működésébe az érdeklődők. A zalaegerszegi víztisztító mintegy 35 ezer ember ivóvízellátását biztosítja.