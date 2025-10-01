október 1., szerda

Őszi haltelepítés

1 órája

Érkeznek a pontyok a Balatonba – idén is 300 ezer kilónyi kerül a vízbe

Címkék#haltelepítés#Keszthely#ponty#Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt

Megkezdődött az őszi balatoni haltelepítés, tegnap összesen 19 ezer 420 kilónyi háromnyaras ponty költözött a tóba, más helyszínek mellett Keszthelynél is.

Zaol.hu

Kedden Balatonfűzfőn, a helyi horgász egyesület kikötőjében egy pótkocsis kamionnal 10 ezer 495, Fonyódon, a Kutyás strandon  5 ezer 480, míg Keszthelyen, az Akvárium Apartmanházak kikötőjében 3 ezer 445 kilogramm háromnyaras pontyot csúszdáztattak a tóba a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai. A cég idén már több mint 81 ezer kilót teljesített a 300 ezres éves kvótájából, s azt ígéri: az ősz során a vízbe engedi a fennmaradt mennyiséget. 

Nem kizárt: ő vigyáz a frissen telepített pontyokra a Balatonnál... 
Forrás: Illusztráció, MI

Ma Fonyódon, a Kutyás strandon, a balatonlellei kikötőben és Siófokon, a BAHART-kikötőben telepítenek háromnyaras pontyokat.

 

