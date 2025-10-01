Érkeznek a pontyok a Balatonba – idén is 300 ezer kilónyi kerül a vízbe

Kedden Balatonfűzfőn, a helyi horgász egyesület kikötőjében egy pótkocsis kamionnal 10 ezer 495, Fonyódon, a Kutyás strandon 5 ezer 480, míg Keszthelyen, az Akvárium Apartmanházak kikötőjében 3 ezer 445 kilogramm háromnyaras pontyot csúszdáztattak a tóba a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai. A cég idén már több mint 81 ezer kilót teljesített a 300 ezres éves kvótájából, s azt ígéri: az ősz során a vízbe engedi a fennmaradt mennyiséget.

Nem kizárt: ő vigyáz a frissen telepített pontyokra a Balatonnál...

Forrás: Illusztráció, MI

Ma Fonyódon, a Kutyás strandon, a balatonlellei kikötőben és Siófokon, a BAHART-kikötőben telepítenek háromnyaras pontyokat.