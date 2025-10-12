Több mint 200 millió forintot nyúltak le építőipari munkák ígéretével

Az eljárásról a Zalaegerszegi Törvényszék adott tájékoztatást hírportálunknak. Összefoglalójukban azt írták, hogy a vád szerint az I. és II. rendű vádlottak 2020 tavasza és 2023 májusa között megélhetésük biztosítása és életszínvonaluk emelése céljából követtek el bűncselekményeket. A két férfi 31 sértettet tévesztett meg többek között építőipari munkák, például napelem-rendszer telepítések, továbbá asztalos munkák, vasanyag beszerzése és más gazdasági társasággal való üzleti kapcsolat létesítése, valamint közös vállalkozás indításának ígéretével.

A csalók által elvállalt építőipari munkák között napelem-rendszer telepítése is szerepelt

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az elvállalt építőipari munkákat nem teljesítették

Az I. rendű vádlott sikeres vállalkozónak adta ki magát, így ébresztve bizalmat a sértettekben, míg II. rendű társa a munkák felmérésében, az árajánlatok és az adminisztratív teendők elvégzésében vett részt, illetve egyes esetekben ő volt a szerződést kötő gazdasági társaságok ügyvezetője. A megtévesztett ügyfelek az ígért munkák elvégzése és az áruk beszerzése előtt átadták a kért összegeket valamelyik vádlottnak, a vállalt feladatok teljesítésére azonban nem, vagy csak kis részben, többszöri felszólításra került sor.

Több mint 200 milliós kár

A két férfi folyamatosan arról biztosította a sértetteket, hogy megrendeléseik teljesítése folyamatban van, majd különféle nehézségekre hivatkozva igyekeztek kibújni a teljesítés alól. Az érintett időszakban a vádlottak 31 sértettnek több mint 200 millió forint kárt okoztak, amelyből az eljárás során csak közel 40 millió forint térült meg.

A bíróság egy másik nagy súlyú ügyet is tárgyal a héten, erről itt írtunk.