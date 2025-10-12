55 perce
Több mint 200 millió forintot nyúltak le építőipari munkák ígéretével
A tanúk meghallgatásával folytatódik kedden a keszthelyi járásbíróságon annak a két férfinak a büntetőtárgyalása, akikkel szemben különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. A vádlottak építőipari munkákra kértek előleget, ám azokat nem végezték el, így 31 sértettnek több mint 200 millió forint kárt okoztak.
Az eljárásról a Zalaegerszegi Törvényszék adott tájékoztatást hírportálunknak. Összefoglalójukban azt írták, hogy a vád szerint az I. és II. rendű vádlottak 2020 tavasza és 2023 májusa között megélhetésük biztosítása és életszínvonaluk emelése céljából követtek el bűncselekményeket. A két férfi 31 sértettet tévesztett meg többek között építőipari munkák, például napelem-rendszer telepítések, továbbá asztalos munkák, vasanyag beszerzése és más gazdasági társasággal való üzleti kapcsolat létesítése, valamint közös vállalkozás indításának ígéretével.
Az elvállalt építőipari munkákat nem teljesítették
Az I. rendű vádlott sikeres vállalkozónak adta ki magát, így ébresztve bizalmat a sértettekben, míg II. rendű társa a munkák felmérésében, az árajánlatok és az adminisztratív teendők elvégzésében vett részt, illetve egyes esetekben ő volt a szerződést kötő gazdasági társaságok ügyvezetője. A megtévesztett ügyfelek az ígért munkák elvégzése és az áruk beszerzése előtt átadták a kért összegeket valamelyik vádlottnak, a vállalt feladatok teljesítésére azonban nem, vagy csak kis részben, többszöri felszólításra került sor.
Több mint 200 milliós kár
A két férfi folyamatosan arról biztosította a sértetteket, hogy megrendeléseik teljesítése folyamatban van, majd különféle nehézségekre hivatkozva igyekeztek kibújni a teljesítés alól. Az érintett időszakban a vádlottak 31 sértettnek több mint 200 millió forint kárt okoztak, amelyből az eljárás során csak közel 40 millió forint térült meg.
A bíróság egy másik nagy súlyú ügyet is tárgyal a héten, erről itt írtunk.