Tudta, honnan származik a Kádár-kocka? Nem úgy volt, ahogy gondolná, most erre is fény derült (galéria)

A települések arculatát nagyban meghatározza az épített környezet, ami mellett a történészek sem mehetnek el, s mindezt leginkább társadalomtörténeti szemmel figyelhetik meg, jelezte Dr. Káli Csaba, az MNL Zala Vármegyei Levéltára igazgatója az építészettörténeti konferencia elején. A szakmai napon levéltári és múzeumi szakemberek vizsgálták meg előadásukban, miként változott a lakhatás az elmúlt két évszázadban. Arra keresték a választ, hogy kik tervezték, építették ezeket a lakóházakat, miként élték abban mindennapjaikat, s hogyan örökítették át a következő generációkra.

Az építészettörténeti konferencia előadásai a lakhatással foglalkoztak. Kiss Nóra etnográfus-muzeológus a zalai népi építészetről mondott érdekességeke.

Építészettörténeti konferencia: kastélyoktól a kockaházakig

Így többek között megtudhatták, hogy milyen volt Zala népi építészete, hogyan nézett ki egy göcseji nemesi udvarház, mi jellemezte a két világháború közötti lakásépítést Zalaegerszegen. A hallgatóság megismerhette a pölöskei Teleky-kastély építésének történetét, a Fleiner család taszilópusztai modern villáját, illetve szó esett arról, hogy a kitelepítéskor miként költöztek többen a szőlőhegyekbe. Az igazgató saját kutatási területéről is hozott példát, a szocialista kor meghatározó ingatlanjait mutatta be.

- Sokan úgy gondolják már a névből is kiindulva, hogy a Kádár-kocka egy felülről meghatározott építészeti stílust jelentett, pedig nem. A kutatások azt bizonyítják, hogy ez egy alulról jövő, mondhatni népi kezdeményezés volt. Éppen a felső vezetők, az állam próbálta ezt az egyhangú építészeti megoldást meggátolni másfajta tervekkel, ám nem sikerült – felelte dr. Káli Csaba.

Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, bár a zalai vármegyeszékhely nem büszkélkedhet sok történelmi vagy műemlék épülettel, ám a helyi értékek védelme az önkormányzat kiemelt feladata. Ezért a lehetőségekhez mérten biztosítanak forrást a megóvásra, vagy támogatják az erre irányuló, akár magánbefektetői törekvéseket.