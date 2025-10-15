október 15., szerda

Építészettörténeti konferencia

2 órája

Tudta, honnan származik a Kádár-kocka? Nem úgy volt, ahogy gondolná, most erre is fény derült (galéria)

Címkék#Zala Vármegyei Levéltára#Kockaházak#építészettörténeti konferencia

Kastélytól a kockaházig címmel tudományos szakmai napot tartott szerda délelőtt a Magyar Nemzeti Levéltárak Zala Vármegyei Levéltára a város dísztermében. Az építészettörténeti konferencia a lakóházak és a lakhatás 19-20. századi módjait tárta a közönség elé.

Mozsár Eszter
Tudta, honnan származik a Kádár-kocka? Nem úgy volt, ahogy gondolná, most erre is fény derült (galéria)

Képünkön: Bekő Tamás levéltáros asszisztens, Balaicz Zoltán polgármester, Simon Beáta főlevéltáros, Dr. Káli Csaba igazgató, Bojt-Tóth Orsolya levéltáros, dr. Paksy Zoltán főlevéltáros, Erős Krisztina történész-muzeológus és Kiss Nóra néprajzos muzeológus.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A települések arculatát nagyban meghatározza az épített környezet, ami mellett a történészek sem mehetnek el, s mindezt leginkább társadalomtörténeti szemmel figyelhetik meg, jelezte Dr. Káli Csaba, az MNL Zala Vármegyei Levéltára igazgatója az építészettörténeti konferencia elején. A szakmai napon levéltári és múzeumi szakemberek vizsgálták meg előadásukban, miként változott a lakhatás az elmúlt két évszázadban. Arra keresték a választ, hogy kik tervezték, építették ezeket a lakóházakat, miként élték abban mindennapjaikat, s hogyan örökítették át a következő generációkra. 

építészettörténeti konferencia Zalaegerszegen
Az építészettörténeti konferencia előadásai a lakhatással foglalkoztak. Kiss Nóra etnográfus-muzeológus a zalai népi építészetről mondott érdekességeke. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Építészettörténeti konferencia: kastélyoktól a kockaházakig

Így többek között megtudhatták, hogy milyen volt Zala népi építészete, hogyan nézett ki egy göcseji nemesi udvarház, mi jellemezte a két világháború közötti lakásépítést Zalaegerszegen. A hallgatóság megismerhette a pölöskei Teleky-kastély építésének történetét, a Fleiner család taszilópusztai modern villáját, illetve szó esett arról, hogy a kitelepítéskor miként költöztek többen a szőlőhegyekbe. Az igazgató saját kutatási területéről is hozott példát, a szocialista kor meghatározó ingatlanjait mutatta be.

- Sokan úgy gondolják már a névből is kiindulva, hogy a Kádár-kocka egy felülről meghatározott építészeti stílust jelentett, pedig nem. A kutatások azt bizonyítják, hogy ez egy alulról jövő, mondhatni népi kezdeményezés volt. Éppen a felső vezetők, az állam próbálta ezt az egyhangú építészeti megoldást meggátolni másfajta tervekkel, ám nem sikerült – felelte dr. Káli Csaba.

Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, bár a zalai vármegyeszékhely nem büszkélkedhet sok történelmi vagy műemlék épülettel, ám a helyi értékek védelme az önkormányzat kiemelt feladata. Ezért a lehetőségekhez mérten biztosítanak forrást a megóvásra, vagy támogatják az erre irányuló, akár magánbefektetői törekvéseket.

Építészettörténeti konferencia Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

