Tudta, honnan származik a Kádár-kocka? Nem úgy volt, ahogy gondolná, most erre is fény derült (galéria)
Kastélytól a kockaházig címmel tudományos szakmai napot tartott szerda délelőtt a Magyar Nemzeti Levéltárak Zala Vármegyei Levéltára a város dísztermében. Az építészettörténeti konferencia a lakóházak és a lakhatás 19-20. századi módjait tárta a közönség elé.
Képünkön: Bekő Tamás levéltáros asszisztens, Balaicz Zoltán polgármester, Simon Beáta főlevéltáros, Dr. Káli Csaba igazgató, Bojt-Tóth Orsolya levéltáros, dr. Paksy Zoltán főlevéltáros, Erős Krisztina történész-muzeológus és Kiss Nóra néprajzos muzeológus.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A települések arculatát nagyban meghatározza az épített környezet, ami mellett a történészek sem mehetnek el, s mindezt leginkább társadalomtörténeti szemmel figyelhetik meg, jelezte Dr. Káli Csaba, az MNL Zala Vármegyei Levéltára igazgatója az építészettörténeti konferencia elején. A szakmai napon levéltári és múzeumi szakemberek vizsgálták meg előadásukban, miként változott a lakhatás az elmúlt két évszázadban. Arra keresték a választ, hogy kik tervezték, építették ezeket a lakóházakat, miként élték abban mindennapjaikat, s hogyan örökítették át a következő generációkra.
Építészettörténeti konferencia: kastélyoktól a kockaházakig
Így többek között megtudhatták, hogy milyen volt Zala népi építészete, hogyan nézett ki egy göcseji nemesi udvarház, mi jellemezte a két világháború közötti lakásépítést Zalaegerszegen. A hallgatóság megismerhette a pölöskei Teleky-kastély építésének történetét, a Fleiner család taszilópusztai modern villáját, illetve szó esett arról, hogy a kitelepítéskor miként költöztek többen a szőlőhegyekbe. Az igazgató saját kutatási területéről is hozott példát, a szocialista kor meghatározó ingatlanjait mutatta be.
- Sokan úgy gondolják már a névből is kiindulva, hogy a Kádár-kocka egy felülről meghatározott építészeti stílust jelentett, pedig nem. A kutatások azt bizonyítják, hogy ez egy alulról jövő, mondhatni népi kezdeményezés volt. Éppen a felső vezetők, az állam próbálta ezt az egyhangú építészeti megoldást meggátolni másfajta tervekkel, ám nem sikerült – felelte dr. Káli Csaba.
Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, bár a zalai vármegyeszékhely nem büszkélkedhet sok történelmi vagy műemlék épülettel, ám a helyi értékek védelme az önkormányzat kiemelt feladata. Ezért a lehetőségekhez mérten biztosítanak forrást a megóvásra, vagy támogatják az erre irányuló, akár magánbefektetői törekvéseket.
Építészettörténeti konferencia ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
