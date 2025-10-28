október 28., kedd

Választás

3 órája

Tisztújítás: ő lett a vármegyei építész kamara elnöke

Címkék#Zala Vármegyei Építész Kamara#tisztújítás#építész kamara

Újból Bertók Sándort választotta elnökévé a Zala Vármegyei Építész Kamara. A testület a négyévente kötelező tisztújítást bonyolította le a közelmúltban.

Szabó Judit
Tisztújítás: ő lett a vármegyei építész kamara elnöke

Kiállítás nyílt a zalai építészek munkáiból tavaly augusztusban Zalaegerszegen, a Gönczi Galériában. Az építész kamara szervezte

Fotó: Pezzetta Umberto

Jelentős változás a zalai szervezet vezetésében, hogy Agg Ferenc az elfoglaltságai miatt ezúttal nem vállalt tisztséget az építész kamara vezetőségében, melyben eddig alelnökként tevékenykedett, emelte ki Bertók Sándor.

építész kamara
Bertók Sándor maradt a zalai építész kamara elnöke (hátul jobbról). A kép a A zalai építészek munkáiról szóló kiadvány bemutatóján készült 2024 júniusában a könyv szerkesztőiről: elöl Darabos Géza, Kustányné László Noémi titkár, Orbán Ildikó műszaki szerkesztő és tervező, Büki Andrea titkársági vezető. A hátsó sorban Sifter Gergely, Agg Ferenc és Bertók Sándor.
Fotó: Pezzetta Umberto

Tisztújítás: a vármegyei építész kamara alelnöke Sifter Gergely

A mostani választás eredményeként Sifter Gergely zalaegerszegi építész lett az alelnök. Az elnökségben Darabos Géza, Riedl Tamás és Hermán Péter foglal helyet a tagság döntése alapján. Bertók Sándor pozitívumként említette, hogy az elnökségben nem csak zalaegerszegi építészek vannak. Riedl Tamás Keszthelyen volt főépítész, Hermán Péter pedig Lentiben dolgozik, így jobban le tudják fedni a vármegyét. Kilenc küldöttet is választottak, akik az országos testület munkájában vesznek részt.

Zalai az etikai-fegyelmi bizottság elnöke

A kamarában az elmúlt időszakban fontos változások történtek jogszabályi előírások alapján. A megyékben már nem működnek etikai-fegyelmi bizottságok. Egyetlen elsőfokú bizottság jött létre országos hatáskörrel, ez a megyei kamarák közös szerveként működik. Az etikai-fegyelmi bizottságba Zalából Pulai Sándort delegálták, s büszkék arra, hogy őt választották az országos etikai-fegyelmi bizottság elnökévé.

A vármegyei kamarák tagsága jelentősen bővült, ugyanis már nemcsak a tervezőknek kötelező a tagság, hanem a műszaki ellenőröknek és a műszaki vezetőknek is. Az utóbbiak eddig vagy a mérnöki kamaránál vagy az építész kamaránál vezetett nyilvántartásban szerepeltek, így nem volt róluk egységes adatbázis, sem egységes felügyelet a munkájukkal kapcsolatban, holott az ő szerepük éppen olyan fontos az épületek létrehozásában, mint a tervezőké, mondta Bertók Sándor. A zalai kamara taglétszáma csatlakozásukkal 230-ról 250 főre nőtt.

Sikerült előrelépni az magyar építészeti színvonal javulásában? – érdeklődtünk. Az elnök meglátása szerint a minőség legfőképpen az emberi tényezőn múlik, de nem csak azon.

Főépítésznek minden településen kell lennie

- Véleményem szerint sokkal jobban kellene a területi tervtanácsokra támaszkodni, nem ellátni ilyen nagy mennyiségű munkával az országos tervtanácsot. Három éve vezették be, hogy lakóépületnél 6 lakás és 1500 négyzetméter felett már országos tervtanácsi állásfoglalás kell, ez nagyon leterheli a testületet. A másik intézkedés, ami a színvonal emelésére volt hivatott, hogy ma már minden településnek kell, hogy legyen főépítésze, de nincs ennyi szakember. Van olyan kolléganőnk, aki 50 településen látja el a főépítészi feladatot, könnyen belátható, hogy ennyi települést megismerni is nehéz – szögezte le Bertók Sándor.

Kiadvány készült a zalai építészek munkájáról

A zalai kamara tevékenységéről elmondta: az elmúlt időszakban több előadást szerveztek a megye számos városában, ami előrelépésnek számít, és meg tudtak jelentetni egy kiadványt a zalai építészek munkáiról, ezzel is növelve a szakma presztízsét. Örömmel fogadták, hogy a szaktárca létrehozott egy olyan felületet, amelyen fel lehet tenni kérdéseket, jogszabály-magyarázatot kérni, erre nagy szükség van a sok változás közepette. A kamarai tagságot jobban szeretnék aktivizálni, és javítani a kommunikációt, valamint nyitni az iskolások felé, hogy vonzóvá tegyék az építészeti hivatást.

A tervezők helyzetével kapcsolatban Bertók Sándor kitért arra, hogy mostanában sok munkájuk van, hiszen mindenhol elkelnek az üres telkek, és a három százalékos lakáshitel tovább élénkíti a piacot. Az árak ugyanakkor jelentősen emelkedtek, a budapesti és a vidéki négyzetméterárak lassan kiegyenlítődnek.

 

