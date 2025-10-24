Emoji jelek a sebességmérő táblán – Ezt mutatja, ha túlléped a megengedett sebességet (videó)

Jó ezt tudni a zalai sofőröknek is, hiszen a szomszédos Szlovénia, illetve a határ menti magyarlakta települések kedvelt úti célnak számítanak. Ez az innovatív sebességmérő tábla az aktuális sebességet is mutatja, mint más hagyományos digitális kijelzők, amelyen váltakozva az emoji jelek is megjelennek.

Emoji jelek. Ebben a határközeli szlovén faluban nem cicóznak a gyorshajtókkal: lefelé mutató hüvelykujjal egyértelműen tudtára adják a szabálytalankodó sofőröknek nemtetszésüket.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Emoji jelek – ezt mutatja sebességtúllépéskor

A piros színű, lefelé mutató hüvelykujj addig villog a táblán, míg a jármű sebessége nem csökken a megengedett 50 kilométer/órára, illetve alá. Szlovéniában, ahogy nálunk is, a megengedett sebesség 50 kilométer/óra a lakott területeken, amit se itt, se ott gyakorta nem tartanak be. Ennek lehettünk tanúi ottjártunkkor. Ez a szokatlan sebességmérő tábla már régóta működik a szlovén falu határában, s hogy milyen eredményességgel? Nos, a látottak alapján nem kívánjuk megítélni. Valószínű, hogy figyelmeztetése – a lefelé mutató hüvelykujj – akkor vezet eredményre, ha rendőrautó is áll a közelben, és a sofőr kénytelen pénzbírságot fizetni tettéért.

Így dicsér, ha betartod a megengedett sebességet

Ez a megszokottól eltérő sebességmérő tábla a dicsérettel sem fukarkodik, amit most nem örökítettünk meg. Aki nem vágtázik be a faluba, hanem járműve sebességét a megengedett alá csökkenti, annak zöld színű, felfelé mutató hüvelykujj (OK-jel) jelenik meg a kijelzőn, váltakozva az aktuális sebességével. Persze kérdés, hogy a sebességmérő kijelzők mennyire bírnak visszatartó erővel – akár hazánkban, akár Szlovéniában.

A sofőrök figyelmetlensége okozza a legtöbb balesetet

A 2024-es közúti balesetek adataiból kiderül, hogy az elmúlt öt évben túl sok minden nem változott se a sérültek, se a halálos áldozatok számának tekintetében hazánkban. Van viszont egy hatalmas változás, amely aggasztó lehet a közlekedők számára: már nem a gyorshajtás okozza a legtöbb közúti balesetet, hanem a sofőrök figyelmetlensége, írta meg az Index.