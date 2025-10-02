Zalai rendőrök keresik ezeket a tizenéves gyerekeket

Szerdán indult új, három részes sorozatunkban kezdtük el bemutatni azokat a zalai születésű fiatalkorú személyeket, akikkel szemben jelenleg is érvényes körözés van folyamatban. A rendőrség eltűnt személyként keresi őket, az erről szóló felhívások a police.hu oldalon érhetőek el. Ma azokat a tizenéves fiatalokat mutatjuk be, akiknek körözését a nagykanizsai rendőrkapitányság rendelte el szeptemberben.

Bogdán György, egyike azon fiataloknak, akiket eltűnt személyként keres a rendőrség

Zalai születésű, fiatalkorú eltűnt személyek

Bogdán Györgynek néhány napja, szeptember 30-án veszett nyoma. A Nagykanizsán 2008. március 10-én született fiatal férfiről nemcsak személyleírás található a police.hu oldalon, de az eltűnéskor viselt ruházatát is közölte a rendőrség. Eszerint a mintegy 171-175 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és szemű körözött személy világos árnyalatú farmernadrágot, fekete kabátot és fekete bakancsot viselt, amikor nyoma veszett. Orsós Milán szeptember 22-én tűnt el. A 2010. április 27-én, Zalaegerszegen született fiatal férfi ruházata nem ismert, ám személyleírást róla is adott a rendőrség. A mintegy 156-160 centiméter magas fiú vékony testalkatú, arcformája ovális, míg haja és szeme színe egyaránt barna.

Orsós Milán

Szürke farmernadrág, fekete póló

A harmadik személy, akit a nagykanizsai rendőrkapitányság köröz, Orsós Milán János. Neki szeptember 27-én veszett nyoma. A Zalaegerszegen 2008. augusztus 20-án született férfi körülbelül 171-175 centiméter magas, vékony testalkatú. Haja és szeme színe neki is egyaránt barna. Eltűnése idején szürke farmernadrág, fekete póló és sportcipő volt rajta.

Orsós Milán János

A lakosság segítségét kéri a rendőrség

A rendőrség azt kéri, aki a körözött személyeket felismeri, vagy a tartózkodási helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzésének lehetősége mellett jelezze a Telefontanú bármely időpontban ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán, de tehet bejelentést akár a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.

