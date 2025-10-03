Simán csak leléptek otthonról, vagy más oka van az eltűnésüknek? Van olyan fiatalkorú, akit a rendőrség bűnügyi technikai osztálya keres!

Az eltűnt személyekről az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapja, a police.hu közöl naprakész információkat. Amikor szerdán elindítottuk sorozatunkat, akkor még kilenc olyan zalai születésű fiatalkorú személy adatlapját találtuk meg, akik körözését szeptemberben rendelte el valamelyik rendőri szerv. Azóta egyikük körözése inaktívvá vált, azaz nagy valószínűséggel őt már épségben megtaláltak. Nyolc tizenéves fiatalt – akik közül hatnak adatait szerdán és csütörtökön már közöltük – azonban továbbra is keresnek a rendőrök.

Budavári Abigél Fanni is szerepel az eltűnt személyek listáján

Forrás: police.hu

Újabb két eltűnt személy a rendőrségi adatbázisban

Budavári Abigél Fanni körözését a Budapest VIII. kerületi rendőrkapitányság rendelte el. A 2009. szeptember 23-án Nagykanizsán született fiatal nő két nappal a születésnapja után, ez év szeptember 25-én tűnt el. Vele kapcsolatban sem személyleírást, sem pedig ruházatának leírását nem tartalmazza a rendőrségi adatlap. Hasonlóan kevés információt közöl a rendőrség a szintén eltűntként kezelt Jónás Dániel Rikárdóról, akinek a körözését Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi technikai osztálya rendelte el, azaz esetében nagy valószínűséggel többről van szó, mint egyszerű otthonról történő lelépésről. A fiatal férfi 2009. január 12-én született Zalaegerszegen, s szeptember 20-a óta nem találják.

Jónás Dániel Rikárdó

Forrás: police.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A rendőrség azt kéri, aki a körözött személyeket felismeri, vagy a tartózkodási helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzésének lehetősége mellett jelezze a Telefontanú bármely időpontban ingyenesen hívható 06-80-555-111-es zöldszámán, de tehet bejelentést akár a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.