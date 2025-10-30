október 30., csütörtök

Újra forgalomban

Végre újra használható a nagy forgalmú utca, s még egy új zebra is segíti az átkelést (galéria)

Az erre közlekedők már észrevehették, egy napja megnyitották a forgalom előtt a zalaegerszegi Ady utca Kisfaludy és Petőfi utca közötti szakaszát. A jó hírt Bali Zoltán alpolgármester osztotta meg közösségi oldalán, a részletekről jövő héten tájékoztat a városháza.

Végre újra használható a nagy forgalmú utca, s még egy új zebra is segíti az átkelést (galéria)

Az Ady-Petőfi utcai csomópontnál már biztonságban kelhetünk át.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ahogy az alpolgármester fogalmazott, az elmúlt kettő hónapban az érintett útszakasz teljes szennyvíz-elvezető rendszere megújult, új csapadékvíznyelőket építettek be. A szegélyezés és teljes újraaszfaltozás mellett pedig egy új gyalogátkelőhely is létesült a Petőfi-Ady csomópont északi oldalán. Ahogy a lakosság már tapasztalhatta, a zebra különösen nagy segítség ezen a forgalmas szakaszon. 

Átadták a forgalomnak az Ady utcát 

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

