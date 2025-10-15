Elhunyt a zalai település korábbi polgármestere

Józsa Gyula 1990-ben, a rendszerváltás utáni első önkormányzati választások során kapott mandátumot az ország egyik legkisebb lélekszámú települése, Felsőszenterzsébet lakóitól a helyi közügyek irányítására. Ezt követően öt ciklusán át, egészen 2010-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget. 2010-ben önként vonult vissza, akkor már csupán képviselőjelöltként indult, s be is választották a testületbe, aminek azóta is tagja volt.