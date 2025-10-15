október 15., szerda

Gyász

1 órája

Elhunyt a zalai település korábbi polgármestere

Címkék#elhunyt#polgármester#önkormányzat#gyász

Elhunyt Felsőszenterzsébet korábbi polgármestere, Józsa Gyula – osztotta meg a gyászhírt közösségi oldalán a zalai község jelenlegi önkormányzati vezetője, Kálmán Elek. Információi szerint Józsa Gyulát kedden, néhány nappal egy műtéti beavatkozást követően érte a halál.

Gyuricza Ferenc

Józsa Gyula 1990-ben, a rendszerváltás utáni első önkormányzati választások során kapott mandátumot az ország egyik legkisebb lélekszámú települése, Felsőszenterzsébet lakóitól a helyi közügyek irányítására. Ezt követően öt ciklusán át, egészen 2010-ig töltötte be a polgármesteri tisztséget. 2010-ben önként vonult vissza, akkor már csupán képviselőjelöltként indult, s be is választották a testületbe, aminek azóta is tagja volt. 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
