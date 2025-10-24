4 órája
Bezárt az étterem az autópálya mellett, manapság már csak a rozsda a vendég (galéria)
Olyan vendéglátóhelyre bukkantunk az M7-es autópálya mellett, melyet bizonyára sok zalai utazó ismer. A Hátrahagyott értékeink – Felfedező Urbex Facebook csoportban bukkantunk rá a Két Angyal Csárda és Panzió nevű helyre, mely elhagyott étteremként évek óta romos.
Nem túl bizalomgerjesztő a zalaiak számára ismerős elhagyott étterem az M7-es autópálya mellett
Fotó: Olajos Éva/Facebook
A Hátrahagyott értékeink – Felfedező Urbex Facebook csoport bejegyzésére azért figyeltünk fel, mert az elhagyott étterem jól látható az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Bizonyára sok zalaiban felmerült a kérdés, miért zárhatott be? A kérdés megválaszolására nem vállalkozunk. Az azonban biztos, hogy csárda és panzió Facebook-oldalán az utolsó bejegyzés 2017. január 7-én történt. Ennyit írtak: "Kedves vendégeink! Szabadság miatt éttermünk és panziónk ZÁRVA van. Megértésüket köszönjük."
Elhagyott étterem: a képek magukért beszélnek
A fotókat készítő, Olajos Éva engedélyezte a fotók megjelenését portálunkon. Ezt írta a képekhez: " Ha már arra jártunk, mi is betértünk a Két Angyal Csárda Panzióba. Az enyészet utolérte, de még így is őrzi a múlt hangulatát." A fotók magukért beszélnek, nézzék meg a galériánkat!
Az étterem ahol, manapság csak a rozsda a vendégFotók: Fotó: Olajos Éva/Facebook
