Urbex

Bezárt az étterem az autópálya mellett, manapság már csak a rozsda a vendég (galéria)

Olyan vendéglátóhelyre bukkantunk az M7-es autópálya mellett, melyet bizonyára sok zalai utazó ismer. A Hátrahagyott értékeink – Felfedező Urbex Facebook csoportban bukkantunk rá a Két Angyal Csárda és Panzió nevű helyre, mely elhagyott étteremként évek óta romos.

Benedek Bálint
Bezárt az étterem az autópálya mellett, manapság már csak a rozsda a vendég (galéria)

Nem túl bizalomgerjesztő a zalaiak számára ismerős elhagyott étterem az M7-es autópálya mellett

Fotó: Olajos Éva/Facebook

A Hátrahagyott értékeink – Felfedező Urbex Facebook csoport bejegyzésére azért figyeltünk fel, mert az elhagyott étterem jól látható az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Bizonyára sok zalaiban felmerült a kérdés, miért zárhatott be? A kérdés megválaszolására nem vállalkozunk. Az azonban biztos, hogy csárda és panzió Facebook-oldalán az utolsó bejegyzés 2017. január 7-én történt. Ennyit írtak: "Kedves vendégeink! Szabadság miatt éttermünk és panziónk ZÁRVA van. Megértésüket köszönjük."

elhagyott étterem
Az elhagyott étteremnél már csak a rozsda az állandó vendég
Fotó: Olajos Éva/Facebook

Elhagyott étterem: a képek magukért beszélnek

A fotókat készítő, Olajos Éva engedélyezte a fotók megjelenését portálunkon. Ezt írta a képekhez: " Ha már arra jártunk, mi is betértünk a Két Angyal Csárda Panzióba. Az enyészet utolérte, de még így is őrzi a múlt hangulatát." A fotók magukért beszélnek, nézzék meg a galériánkat!

Az étterem ahol, manapság csak a rozsda a vendég

Fotók: Fotó: Olajos Éva/Facebook

 

 

 

