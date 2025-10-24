október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

4 órája

Egy négyéves fiúcska köszönheti neki az életét – A belügyminiszter egy zalaegerszegi fiatalembert is kitüntetett

Címkék#Belügyminisztérium#Pintér Bence István#ünnepség

Pintér Bence István a zalakarosi csúszdaparkban sietett egy bajba jutott kisgyermek segítségére augusztusban. Ennek okán adományozott óra emléktárgyat a belügyminiszter a zalaegerszegi fiatalembernek az életmentés során tanúsított rendkívüli helytállása, bátor magatartása elismeréséül.

Antal Lívia

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár nemzeti ünnepünk, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át a Belügyminisztériumban. Erre az ünnepségre hívták meg a zalaegerszegi fiatalembert, aki életmentésben jeleskedett: a zalakarosi csúszdaparkban mentett meg egy négyéves kisfiút a vízbefulladástól.

Életmentés miatt kapott elismerést Magyarország Belügyminiszterétől a 20 éves zalaegerszegi Pintér Bence István.
Életmentés miatt kapott elismerést Magyarország belügyminiszterétől a 20 éves zalaegerszegi Pintér Bence István. Egy négyéves kisfiú életét mentette meg a zalakarosi csúszdaparkban.
Forrás: ZH

Életmentés: nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen 

Lapunkban beszámoltunk az augusztusban történt az esetről. Pintér Bence István ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látta meg a bajt. Mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott, a gyermeket megfogta és kihúzta a vízből a medence szélére. Úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen.

Bárki bármikor bajba kerülhet 

Pintér Bence István kitüntetésével kapcsolatban elmondta, először email-ben keresték meg a Belügyminisztériumtól, majd postán jött a levél, amelyben meghívták az október 22-i díjátadó ünnepségre. Mint fogalmazott, a víz nem játék, s a zalakarosi eset is azt mutatja, bárki bármikor kerülhet bajba, egy vízimentőnek pedig mindig résen kell lennie, hogy segíteni tudjon. Az, hogy ilyen magas szinten felfigyeltek a tettére, és kitüntetéssel ismerték el a nemzeti ünnep alkalmából, örömmel és büszkeséggel tölti el. 

A 20 éves zalaegerszegi fiatalember oklevelet és egy Seiko karórát kapott ajándékba a következő felirattal: Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminiszterének ajándéka. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu