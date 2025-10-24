Egy négyéves fiúcska köszönheti neki az életét – A belügyminiszter egy zalaegerszegi fiatalembert is kitüntetett

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár nemzeti ünnepünk, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából elismeréseket adott át a Belügyminisztériumban. Erre az ünnepségre hívták meg a zalaegerszegi fiatalembert, aki életmentésben jeleskedett: a zalakarosi csúszdaparkban mentett meg egy négyéves kisfiút a vízbefulladástól.

Életmentés miatt kapott elismerést Magyarország belügyminiszterétől a 20 éves zalaegerszegi Pintér Bence István. Egy négyéves kisfiú életét mentette meg a zalakarosi csúszdaparkban.

Forrás: ZH

Életmentés: nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen

Lapunkban beszámoltunk az augusztusban történt az esetről. Pintér Bence István ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látta meg a bajt. Mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott, a gyermeket megfogta és kihúzta a vízből a medence szélére. Úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen.

Bárki bármikor bajba kerülhet

Pintér Bence István kitüntetésével kapcsolatban elmondta, először email-ben keresték meg a Belügyminisztériumtól, majd postán jött a levél, amelyben meghívták az október 22-i díjátadó ünnepségre. Mint fogalmazott, a víz nem játék, s a zalakarosi eset is azt mutatja, bárki bármikor kerülhet bajba, egy vízimentőnek pedig mindig résen kell lennie, hogy segíteni tudjon. Az, hogy ilyen magas szinten felfigyeltek a tettére, és kitüntetéssel ismerték el a nemzeti ünnep alkalmából, örömmel és büszkeséggel tölti el.

A 20 éves zalaegerszegi fiatalember oklevelet és egy Seiko karórát kapott ajándékba a következő felirattal: Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminiszterének ajándéka.