2 órája
Bravúros életmentés! A 16 éves kamasz nem volt szívbajos...
Hirtelen összeesett egy 70 év körüli férfi kedden egy soproni fogászati rendelő várótermében, s már nem is lélegzett. Mentőt hívtak, majd nekiálltak a újraélesztésnek, írja az Országos Mentőszolgálat.
Az újraélesztés mobilapplikáció segítségével is lehetséges.
Forrás: Szív City
A mentésirányító mentőgépkocsit, esetkocsit és mentőhelikoptert indított a helyszínre, illetve riasztást adott le a Szív City alkalmazáson keresztül. Erre reagált a 16 éves Orbán Patrik. A kamasz futva érkezett a helyszínre, s habozás nélkül kapcsolódott be a mentésbe. Patrik gyermekkora óta a mentőhivatás rajongója.
A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, s átvették a beteget. Patrik ugyancsak a helyszínen maradt, s tovább segített. Az időben megkezdett újraélesztésnek és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállították kórházba az idős férfit.