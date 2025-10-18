Bravúros életmentés! A 16 éves kamasz nem volt szívbajos...

A mentésirányító mentőgépkocsit, esetkocsit és mentőhelikoptert indított a helyszínre, illetve riasztást adott le a Szív City alkalmazáson keresztül. Erre reagált a 16 éves Orbán Patrik. A kamasz futva érkezett a helyszínre, s habozás nélkül kapcsolódott be a mentésbe. Patrik gyermekkora óta a mentőhivatás rajongója.

Orbán Patrik nem ijedt meg, azonnal segített.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, s átvették a beteget. Patrik ugyancsak a helyszínen maradt, s tovább segített. Az időben megkezdett újraélesztésnek és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállították kórházba az idős férfit.