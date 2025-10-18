október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatért az életbe

2 órája

Bravúros életmentés! A 16 éves kamasz nem volt szívbajos...

Címkék#Orbán Patrik#élet#Országos Mentőszolgálat

Hirtelen összeesett egy 70 év körüli férfi kedden egy soproni fogászati rendelő várótermében, s már nem is lélegzett. Mentőt hívtak, majd nekiálltak a újraélesztésnek, írja az Országos Mentőszolgálat.

Mozsár Eszter
Bravúros életmentés! A 16 éves kamasz nem volt szívbajos...

Az újraélesztés mobilapplikáció segítségével is lehetséges.

Forrás: Szív City

A mentésirányító mentőgépkocsit, esetkocsit és mentőhelikoptert indított a helyszínre, illetve riasztást adott le a Szív City alkalmazáson keresztül. Erre reagált a 16 éves Orbán Patrik. A kamasz futva érkezett a helyszínre, s habozás nélkül kapcsolódott be a mentésbe. Patrik gyermekkora óta a mentőhivatás rajongója. 

Orbán Patrik nem ijedt meg, azonnal segített. 
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, s átvették a beteget. Patrik ugyancsak a helyszínen maradt, s tovább segített. Az időben megkezdett újraélesztésnek és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállították kórházba az idős férfit. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu