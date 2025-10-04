Átverés, modortalan eladó, büdös szalámi, romlott hús – Ezeket a zalaegerszegi élelmiszerboltok kerüld el

Összességében az élelmiszerboltok Zalaegerszegen a Google-értékelések alapján 4 csillagos kategóriát képviselnek. Körbenéztünk, hogy mit mondanak a vevők az élelmiszerboltokról – és volt, ami még minket is meglepett.

Bár az élelmiszerboltok Zalaegerszegen legtöbbször magas értékelést kapnak, időről időre negatív visszajelzések is érkeznek

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Élelmiszerboltok Zalaegerszegen – általában jók, de...

A zalaegerszegi élelmiszerboltok értékeléseit áttekintve ennél a 4,1-es értékelésű kertvárosi élelmiszerboltnál akadt negatív hangvételű komment is:

„Vasárnap reggel a -3 fokban éppen odaérek a bolt elé, amikor az eladó éppen rágyújt egy cigire. Kérdezem tőle, hogy mehetek-e vásárolni két zsemlét. Erre közli, hogy persze mehetünk amint elszívta a cigijét... Ide sem kell, hogy vigyem a pénzem többször.”

Átverték a vevőt?

Egy másik belvárosi 4 csillag érdemjegyű élelmiszerüzlet kapcsán merültek fel aggályok:

„Eddig 5 csillagos értékelés volt részemről,de...3. alkalommal vertek át azzal a módszerrel, hogy 1 áruból kettőt ütöttek be. Mindenki figyeljen oda! 3 alkalom egy éven belül nem figyelmetlenség.”

Hihetetlen...büdös szalámit kínáltak

Egy másik helyen a modortalan eladóra és a büdös szalámira panaszkodtak:

„Hihetetlen egy bolt! Büdös szalámi. Többször előfordult, hogy nincs szóda.

Igazi retró üzlet! Modortalan eladókkal! „

„Modortalan alul iskolázott alkalmazottak, akik fordítva ülnek a lovon! Még ennyi munkabérét is találni jobbat a munkaerő piacon! Az üzemeltető elgondolkodhatna, és talán egy csere után a bevételre is rácsodálkozna!”

Romlott hús a koszos pultban

A város egy másik részén található üzletnél is romlott árura panaszkodtak:

„Nem egyszer fordult elő, hogy romlott árut vettem. Nem figyelnek a hűtők kellő hőmérsékletére és ezen felül drága is. Mivel jelenleg egyedül élek az 5 hónapos kisfiammal néha muszáj voltam oda bemenni vásárolni, de ezek után inkább rendelni fogok a Sparból. Ezen felül szerintem drága is. Több terméket fele annyiért is meg lehet venni máshol.

Szörnyű hogy 1000-1800 ft-ért megvesz valaki egy tejfölt és pár nap múlva bontatlanul dobhatja ki mert romlott.”

Egy kisebb élelmiszerboltnál a húspolc tisztaságán akadtak fen többen: