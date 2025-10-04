2 órája
Átverés, modortalan eladó, büdös szalámi, romlott hús – Ezeket a zalaegerszegi élelmiszerboltok kerüld el
Életünk egyik fontos szegmense a bevásárlás, nem mindegy, hogy hol szerezzük be a napi betevőt, vagy az ahhoz szükséges alapanyagokat. Számos bevásárlóhely van a vármegyében, de vajon elégedettek ezekkel a vásárlók? Megnéztük, hogy az élelmiszerboltok Zalaegerszegen milyen vásárlói értékelésekkel bírnak.
Összességében az élelmiszerboltok Zalaegerszegen a Google-értékelések alapján 4 csillagos kategóriát képviselnek. Körbenéztünk, hogy mit mondanak a vevők az élelmiszerboltokról – és volt, ami még minket is meglepett.
Élelmiszerboltok Zalaegerszegen – általában jók, de...
A zalaegerszegi élelmiszerboltok értékeléseit áttekintve ennél a 4,1-es értékelésű kertvárosi élelmiszerboltnál akadt negatív hangvételű komment is:
„Vasárnap reggel a -3 fokban éppen odaérek a bolt elé, amikor az eladó éppen rágyújt egy cigire. Kérdezem tőle, hogy mehetek-e vásárolni két zsemlét. Erre közli, hogy persze mehetünk amint elszívta a cigijét... Ide sem kell, hogy vigyem a pénzem többször.”
Átverték a vevőt?
Egy másik belvárosi 4 csillag érdemjegyű élelmiszerüzlet kapcsán merültek fel aggályok:
„Eddig 5 csillagos értékelés volt részemről,de...3. alkalommal vertek át azzal a módszerrel, hogy 1 áruból kettőt ütöttek be. Mindenki figyeljen oda! 3 alkalom egy éven belül nem figyelmetlenség.”
Hihetetlen...büdös szalámit kínáltak
Egy másik helyen a modortalan eladóra és a büdös szalámira panaszkodtak:
„Hihetetlen egy bolt! Büdös szalámi. Többször előfordult, hogy nincs szóda.
Igazi retró üzlet! Modortalan eladókkal! „
„Modortalan alul iskolázott alkalmazottak, akik fordítva ülnek a lovon! Még ennyi munkabérét is találni jobbat a munkaerő piacon! Az üzemeltető elgondolkodhatna, és talán egy csere után a bevételre is rácsodálkozna!”
Romlott hús a koszos pultban
A város egy másik részén található üzletnél is romlott árura panaszkodtak:
„Nem egyszer fordult elő, hogy romlott árut vettem. Nem figyelnek a hűtők kellő hőmérsékletére és ezen felül drága is. Mivel jelenleg egyedül élek az 5 hónapos kisfiammal néha muszáj voltam oda bemenni vásárolni, de ezek után inkább rendelni fogok a Sparból. Ezen felül szerintem drága is. Több terméket fele annyiért is meg lehet venni máshol.
Szörnyű hogy 1000-1800 ft-ért megvesz valaki egy tejfölt és pár nap múlva bontatlanul dobhatja ki mert romlott.”
Egy kisebb élelmiszerboltnál a húspolc tisztaságán akadtak fen többen:
„Nem ártana egy ellenőrzés a boltnak… lejárt dolgok kint vannak, higiénia nulla.
Árban jók a termékek, de a húspult förtelmesen koszos. A hús már messziről is hányingerkeltő. Az ablakokon alig látni be, olyan koszosak. Az eladók mogorvák. Kosz és por van mindenütt.”
Ugyanitt: „Nem valami kedvesek az eladók… a hús pult ocsmány.”
Hibák persze bárhol előfordulnak, a negatív vélemények mellett leszögezzük, hogy a zalaegerszegi élelmiszerboltok többségében pozitív értékelést kaptak a vásárlóktól.
