október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelés

2 órája

Átverés, modortalan eladó, büdös szalámi, romlott hús – Ezeket a zalaegerszegi élelmiszerboltok kerüld el

Címkék#áru#aggály#élelmiszerbolt#hús

Életünk egyik fontos szegmense a bevásárlás, nem mindegy, hogy hol szerezzük be a napi betevőt, vagy az ahhoz szükséges alapanyagokat. Számos bevásárlóhely van a vármegyében, de vajon elégedettek ezekkel a vásárlók? Megnéztük, hogy az élelmiszerboltok Zalaegerszegen milyen vásárlói értékelésekkel bírnak.

Korosa Titanilla

Összességében az élelmiszerboltok Zalaegerszegen a Google-értékelések alapján 4 csillagos kategóriát képviselnek. Körbenéztünk, hogy mit mondanak a vevők az élelmiszerboltokról – és volt, ami még minket is meglepett. 

élelmiszerboltok Zalaegerszegen
Bár az élelmiszerboltok Zalaegerszegen legtöbbször magas értékelést kapnak, időről időre negatív visszajelzések is érkeznek
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Élelmiszerboltok Zalaegerszegen – általában jók, de...

A zalaegerszegi élelmiszerboltok értékeléseit áttekintve ennél a 4,1-es értékelésű kertvárosi élelmiszerboltnál akadt negatív hangvételű komment is:

Vasárnap reggel a -3 fokban éppen odaérek a bolt elé, amikor az eladó éppen rágyújt egy cigire. Kérdezem tőle, hogy mehetek-e vásárolni két zsemlét. Erre közli, hogy persze mehetünk amint elszívta a cigijét... Ide sem kell, hogy vigyem a pénzem többször.” 

Átverték a vevőt?

Egy másik belvárosi 4 csillag érdemjegyű élelmiszerüzlet kapcsán merültek fel aggályok:

Eddig 5 csillagos értékelés volt részemről,de...3. alkalommal vertek át azzal a módszerrel, hogy 1 áruból kettőt ütöttek be. Mindenki figyeljen oda! 3 alkalom egy éven belül nem figyelmetlenség.” 

Hihetetlen...büdös szalámit kínáltak

Egy másik helyen a modortalan eladóra és a büdös szalámira panaszkodtak:

Hihetetlen egy bolt! Büdös szalámi. Többször előfordult, hogy nincs szóda. 

Igazi retró üzlet! Modortalan eladókkal! „

Modortalan alul iskolázott alkalmazottak, akik fordítva ülnek a lovon! Még ennyi munkabérét is találni jobbat a munkaerő piacon! Az üzemeltető elgondolkodhatna, és talán egy csere után a bevételre is rácsodálkozna!”

Romlott hús a koszos pultban

A város egy másik részén található üzletnél is romlott árura panaszkodtak:

Nem egyszer fordult elő, hogy romlott árut vettem. Nem figyelnek a hűtők kellő hőmérsékletére és ezen felül drága is. Mivel jelenleg egyedül élek az 5 hónapos kisfiammal néha muszáj voltam oda bemenni vásárolni, de ezek után inkább rendelni fogok a Sparból. Ezen felül szerintem drága is. Több terméket fele annyiért is meg lehet venni máshol.
Szörnyű hogy 1000-1800 ft-ért megvesz valaki egy tejfölt és pár nap múlva bontatlanul dobhatja ki mert romlott.” 

Egy kisebb élelmiszerboltnál a húspolc tisztaságán akadtak fen többen:

Nem ártana egy ellenőrzés a boltnak… lejárt dolgok kint vannak, higiénia nulla. 

Árban jók a termékek, de a húspult förtelmesen koszos. A hús már messziről is hányingerkeltő. Az ablakokon alig látni be, olyan koszosak. Az eladók mogorvák. Kosz és por van mindenütt.” 

Ugyanitt: „Nem valami kedvesek az eladók… a hús pult ocsmány.” 

Hibák persze bárhol előfordulnak, a negatív vélemények mellett leszögezzük, hogy a zalaegerszegi élelmiszerboltok többségében pozitív értékelést kaptak a vásárlóktól.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu