„Bunkó pénztáros, penészes süti” – Nemcsak az árak, a stílus is elviselhetetlen néha ezekben a nagykanizsai boltokban
Zala vármegyében általánosságban jól elvagyunk látva élelmiszerüzletekkel. Bár a falvakban élők ezzel lehet, hogy vitatkoznának, hiszen számos településen már nem üzemel ilyen egység, ám a városokban bőven jut belőlük. A bőség zavarában van hol bevásárolni és benyomásokat szerezni. Megnéztük, hogy az élelmiszerboltok Nagykanizsán milyen vásárlói értékelésekkel bírnak, most is a Google alapján.
Nemrég a zalaegerszegi üzleteket vettük górcső alá, most a nagykanizsai boltok következnek. Első ránézésre mindenki elégedett, hiszen az élelmiszerboltok Nagykanizsán a Google-értékelések szerint legalább 4 csillagosak. A vásárlói vélemények közt böngészve a rengeteg pozitív jelzés mellett a legtöbb kritika az eladók modorára és az árakra érkezett.
Élelmiszerboltok Nagykanizsán – A kommunikáció nem mindenhol profi
A nagykanizsai élelmiszerüzletek értékelése során több helyen is nyilvánvalóvá vált, hogy nem a vásárló az első.
„Többször is voltam már itt, rettenetes egy bunkó pénztáros kar, sose kaptam egy jó napot vagy viszlátot, ami még magába nem is lenne probléma, de amikor a pénztáros elmegy, amikor épp a kasszára pakolom a termékeket, úgy, hogy én vagyok az egyedüli vásárló, ott szakadt el a cérna. Beszélget a pénztáros egy másik eladóval, se lát se hall, szinte már kiabálnom kell, hogy tudomásul vegye, hogy a pénztárnál várok. Sose volt jó tapasztalatom itt.”
Penészes sütemény, és még drága is
„Lehetne hosszabb a nyitva tartásuk, főleg hétvégeken. Lehetnének alacsonyabb árak. Jó lenne, ha nem pakolnának fel a szalagra mindenfélét.. Nem lehet felpakolni a szalagra amiket vásárolok. Amúgy ez miatt is lehetne büntetni őket. Nem beszélve a penészes sütikről.”
„A pénztárnál elszakadt a tarhonyás zacskó és kifolyt a kosárba jó negyed része. A pénztáros nőnek szóltam. Megkérdeztem, hogy kicserélhetem-e, erre az volt a válasz, a polcon még biztos nem volt elszakadva. Elnézést kértem, hogy nem akartam kiszakítani, erre az volt a válasz, hogy más se akarja kiszakítani, és beütötte az árát. Nem cserélte ki, zacskóba rakta.”
Büdös hús – nem egyedi eset
„Tegnap vettem csirkeszárnyat. Reggel elővettem, hogy elkészítem, de iszonyú büdös volt. Mindenkinek azt ajánlom, hogy nézze meg először, mielőtt megveszi.”
A város egy másik részén található üzletben szerezte a vásárló a következő szomorú tapasztalatot:
„Néha romlott a felvágott, már 2-szer jártam pórul!”
Kizárólag csak időmilliomosoknak
„Ez a bolt kész vicc... Már harmadik esettel jártam úgy, hogy lementem, veszek kenyeret, az oké, önkiszolgáló. Megyek a felvágottakhoz, hogy kérek szalámit, sehol senki. Várok 5-10 percet, sehol senki. Szóltam, hogy van-e valaki esetleg bent, de senki nem válaszolt, majd meguntam. Megyek fizetni, ott 1 pénztáros van rengeteg vevőre, szóval ott is várni kell... Ebbe a boltba csak az menjen, aki nagyon ráér, mert ezek az alkalmazottak olyan lassúak, hogy az ember agy vérzést kap...arról ne is beszéljünk, hogy bazi drága...”
A stílus maga az ember
Mindenkinek lehet rossz napja, még az eladóknak is, de a vevőt ez nem hatja meg:
„Kedves szőke eladó hölgy! Sürgősen menjen szabira, mert minősíthetetlen stílusban beszél a vevőkkel! Kértem 1/2 kg túrót, kevesebb lett, közölte minek annyi, nem kell annyit enni! (????!!!) vagy tegyek rá? Ide sem jövök mostanában.”
Az emberi kapcsolatok gyakran tele vannak félreértésekkel. Még a legjobb szándék mellett is előfordulhatnak konfliktusok. És ez még az élelmiszerboltokban is így van.