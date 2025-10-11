„Bunkó pénztáros, penészes süti” – Nemcsak az árak, a stílus is elviselhetetlen néha ezekben a nagykanizsai boltokban

Nemrég a zalaegerszegi üzleteket vettük górcső alá, most a nagykanizsai boltok következnek. Első ránézésre mindenki elégedett, hiszen az élelmiszerboltok Nagykanizsán a Google-értékelések szerint legalább 4 csillagosak. A vásárlói vélemények közt böngészve a rengeteg pozitív jelzés mellett a legtöbb kritika az eladók modorára és az árakra érkezett.

A vásárlói értékelések szerint összességében jók az élelmiszerboltok Nagykanizsán, de panaszos hangok is megszólalnak

Fotó: Zamrznuti tonovi / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Élelmiszerboltok Nagykanizsán – A kommunikáció nem mindenhol profi

A nagykanizsai élelmiszerüzletek értékelése során több helyen is nyilvánvalóvá vált, hogy nem a vásárló az első.

„Többször is voltam már itt, rettenetes egy bunkó pénztáros kar, sose kaptam egy jó napot vagy viszlátot, ami még magába nem is lenne probléma, de amikor a pénztáros elmegy, amikor épp a kasszára pakolom a termékeket, úgy, hogy én vagyok az egyedüli vásárló, ott szakadt el a cérna. Beszélget a pénztáros egy másik eladóval, se lát se hall, szinte már kiabálnom kell, hogy tudomásul vegye, hogy a pénztárnál várok. Sose volt jó tapasztalatom itt.”

Penészes sütemény, és még drága is

„Lehetne hosszabb a nyitva tartásuk, főleg hétvégeken. Lehetnének alacsonyabb árak. Jó lenne, ha nem pakolnának fel a szalagra mindenfélét.. Nem lehet felpakolni a szalagra amiket vásárolok. Amúgy ez miatt is lehetne büntetni őket. Nem beszélve a penészes sütikről.”

„A pénztárnál elszakadt a tarhonyás zacskó és kifolyt a kosárba jó negyed része. A pénztáros nőnek szóltam. Megkérdeztem, hogy kicserélhetem-e, erre az volt a válasz, a polcon még biztos nem volt elszakadva. Elnézést kértem, hogy nem akartam kiszakítani, erre az volt a válasz, hogy más se akarja kiszakítani, és beütötte az árát. Nem cserélte ki, zacskóba rakta.”

Büdös hús – nem egyedi eset

„Tegnap vettem csirkeszárnyat. Reggel elővettem, hogy elkészítem, de iszonyú büdös volt. Mindenkinek azt ajánlom, hogy nézze meg először, mielőtt megveszi.”

A város egy másik részén található üzletben szerezte a vásárló a következő szomorú tapasztalatot:

„Néha romlott a felvágott, már 2-szer jártam pórul!”

Kizárólag csak időmilliomosoknak

„Ez a bolt kész vicc... Már harmadik esettel jártam úgy, hogy lementem, veszek kenyeret, az oké, önkiszolgáló. Megyek a felvágottakhoz, hogy kérek szalámit, sehol senki. Várok 5-10 percet, sehol senki. Szóltam, hogy van-e valaki esetleg bent, de senki nem válaszolt, majd meguntam. Megyek fizetni, ott 1 pénztáros van rengeteg vevőre, szóval ott is várni kell... Ebbe a boltba csak az menjen, aki nagyon ráér, mert ezek az alkalmazottak olyan lassúak, hogy az ember agy vérzést kap...arról ne is beszéljünk, hogy bazi drága...”