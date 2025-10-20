október 20., hétfő

Élelmiszer-pazarlás

49 perce

Te kinek adnád, mit javasolnál? Elképesztő mennyiségű étel landol a kukában, ám a magyarok tudatosabbak

Címkék#élelmiszer pazarlás#élelmiszer hulladék#ételpazarlás

Megdöbbentő adatokat közölt minap az Európai Statisztikai Hivatal. A jelentések szerint 2023-ban az Európai Unióban a lakosságot tekintve az egy főre jutó élelmiszer-pazarlás 130 kilogramm volt. Ez iszonyatos nagy szám, ám mindezek ellenére hazánkban a NÉBIH jelentése szerint harmadával csökkent a kidobott ételek, zöldségek, pékáruk mennyisége. Mi a magyarok titka, miért jobb nálunk az átlag? Ennek jártunk utána.

Mozsár Eszter
Többször nézzünk be a hűtőbe, spájzba, s máris kevesebb étel landol a kukában.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az élelmiszer-pazarlás oka leginkább a hűtőben, spájzban felejtett romlandó termékeknek a megromlása, illetve a "többet kíván a szemem, mint a gyomrom" szemléletű túlvásárlás. Az Eurostat legfrissebb kimutatása szerint 2023-ban összesen 58,2 millió tonna ehető és nem ehető élelmiszer-hulladék keletkezett, ami kis mértékű, 0,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az élelmiszer-pazarlás Magyarországon ugyanúgy megtörténik, ám az arányokat tekintve mégis jobban állunk. 

élelmiszer-pazarlás Magyarországon
Az élelmiszer-pazarlás Magyarországon valamivel kisebb, mint az unióban. A legtöbbet kidobott ételek egyik a péktermék. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Élelmiszer-pazarlás, vajon ki a felelős?

Még mindig az európai számoknál maradva az élelmiszer-hulladék 53 százaléka volt a háztartások ételmaradéka, ami évi 69 kilogramm. (A magyarok 2016-ban produkáltak évente egy főre 68 kilogrammot.) A fennmaradó 47 százalék az élelmiszer-ellátási láncot jelenti, azaz a gyártók, az éttermek és vendéglátóhelyek, kis-és nagykereskedelmi láncok összessége. 

Amiben a magyarok jobbak

Korábbi cikkünkben rávilágítottunk arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) friss adatai szerint harmadával kevesebb élelmiszer ment veszendőbe. Ennek egyik oka lehet a megváltozott életritmus, s az, hogy a felnövekvő generáció már jóval tudatosabban vásárol, illetve az étkezési szokásainak változásával tud „spórolni” a kidobandó ételeken. Vannak áruházláncok, melyek ugyanúgy arra törekednek, hogy kevesebb élelmiszer vesszen kárba. Például jól működik az SPAR, az ALDI vagy a Lidl ételmentés: a szavatossági idő előtt lejáró termékek akciója vagy a megmaradt ételek kiszállítása a rászorulóknak. „Amennyiben az intézkedések ellenére is marad még az üzletekben élelmiszer-felesleg, azt elsősorban élelmiszer-adományozás útján igyekszünk hasznosítani” írja a Lidl honlapján. A karitatív felajánlásokat naponta elszállítják, így van ez Zalában is.

A grafika jól mutatja, hogy hova kerülnek az élelmiszer maradékok. Forrás: NÉBIH

Lehet élni maradék nélkül is, próbáljuk meg!

A NÉBIH Maradék nélkül! elnevezésű mozgalma arra hívja fel a figyelmet, hogy ne vásároljunk többet, mint amit meg tudunk enni maradék nélkül. Jelenleg az élelmiszer-hulladék a magyar háztartásokban 570 ezer tonna, ami a lakosságra levetítve évente fejenként 60 kilogramm, s 40 ezer forint veszteséget jelent évente. Ez valóban jobb, mint az európai átlag, ám az lenne az ideális, ha mindez alig lenne 1-2 kilogramm. 

 

