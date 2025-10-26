„Együtt nevettünk, együtt izgultunk” – újra találkoztak az 1980-ban végzett hallgatók (galéria)

Az ünnepi alkalmat dr. Joó István, a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja nyitotta meg. – Szakmai életük megalapozásához kiváló alapot adott a pénzügyi és számviteli főiskola. Sok kiváló szakember került ki innen, akik azóta is büszkén emlékeznek vissza az itt töltött évekre, barátságokra és élményekre.

Spilákné Kertész Márta az esemény szervezőjét köszöntik a társak Fotó: Jóna István

A dékán röviden felidézte az intézmény elmúlt évtizedeinek fejlődését is. Mint mondta, a zalaegerszegi felsőoktatás 1999-től a Budapesti Gazdasági Főiskola keretében működött, majd 2000-ben költözött át a mai, 11 hektáros, zöld campusra. 2011-ben önálló kart kapott, 2016-ban egyetemi rangra lépett, 2020-tól pedig a Pannon Egyetem részeként, alapítványi fenntartásban működik.

Az egykori hallgatók nevében Koósné Nagy Adrienn mondott köszöntőt, aki meghatottan idézte fel az 1977 és 1980 közötti éveket, a közös vizsgák, szilveszteri bulik, kirándulások, sportversenyek és barátságok emlékét.

– Emlékszünk a kollégiumi életre, a csínytevésekre, az évfolyamrendezvényekre, a vizsgák izgalmára, a közös nevetésekre. Ezek az évek nemcsak tudást, hanem életre szóló kapcsolatokat is adtak nekünk – mondta.

Dr. Joó István, a GKZ dékánja köszöntötte az egykori hallgatókat Fotó: Jóna István

Koósné egy perc néma főhajtásra kérte a résztvevőket, hogy közösen emlékezzenek azokra a tanárokra és volt diáktársakra, akik már nem lehetnek velük. Háláját fejezte ki a szervezőknek, külön köszönetet mondva Spilákné Kertész Mártának, aki hónapok óta dolgozott a találkozó megvalósításán.

– Hatvanegy hallgató vehette kézhez az ünnepségen a diplomáját az évfolyam 129 hallgatója közül. Az évfolyam különösen összetartó közösség volt, amelyben pénzügy és agrár szakos hallgatók tanultak együtt, összesen hét csoport. Fiatalok, álmodók voltunk, igazi „grundos” társaság, akik mindig számíthattak egymásra – mondta Spilákné Kertész Márta.

Koósné Nagy Adrienn emlékezett vissza a főiskolai évekre

Fotó: pity

Az ünnepséget követően közös fotózást, majd városnézést szerveztek, busszal végig járva az egykor megismert ikonikus helyeket Zalaegerszegen. Visszaérkezve a Zalaegerszegi Egyetemi Központba a csoportbeszélgetéseket követően közös vacsorával zárult a program. A résztvevők fényképek, történetek és sok nevetés mellett idézték fel, hogyan indult negyvenöt éve közös útjuk – amely sokak számára a szakmai és emberi sikerek kiindulópontja lett.