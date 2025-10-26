Dashcam
30 perce
Egyperces út hat minutum alatt! Így hat a dugó az idegrendszerünkre (videó)
Vajon mit okoz a dugó?
Idegességet, stresszt, késést? Valószínűleg mindegyiket. Pezzetta Umberto felgyorsított videója azt mutatja be, hogy egy egyperces útból hogyan lesz hat minutumos kaland. Fotóriporterünk a zalaegerszegi Landorhegyről autózott a belvárosba, hat perc alatt...
Ez a sebesség azonban csak álom marad.
