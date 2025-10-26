Látott már ilyen sufnituningban készült szerkezetet? A zalai városban a csodájára jártak (galéria)

A sufnituning csúcsszerkezete nem más, mint egy gesztenyesütő, egyedi berendezés. A készítője nem ismeretlen a nagykanizsai Vásárcsarnok rendszeres látogatóinak. A nagykanizsai őstermelő, Kránicz József cilinderszerű kalapjában már szerepelt portálunkon. Akkor többek között éppen a nevében különleges bagolyhagymát árusította. Szerinte amikor meglátják, hogy mennyibe kerül a kilója, csak annyit mondanak: "húhú".

Ebbe a mosogép dobba már csak gesztenye kerül, az egyedi berendezés feltalálója, Kránicz József szerint sokan a csodájára járnak

Fotó: Szakony Attila

Egyedi berendezés: ez meg miből készült?

Kránicz József elmondta: amióta a cikk megjelent, sokan csak úgy köszöntik, hogy "húhú".

– A fényes, porrogi gesztenye a speciális és egyedi tervezésű sütőben sül meg tökéletesre – mondta. – Nem tettem semmi különöset, csak szétkaptam egy mosógépet, a dobot megtartottam, egy helyen kivátam, ahol a gázégő csatlakozik a szerkezethez. Tettem rá egy varrógép motort, készíttettem rá egy ékszíjat, került rá egy serpenyő és összeszereltem néhány csavarral. Egyfajta időzítővel is elláttam, de minden folyamatot nem árulhatok el. Mérnök emberek állnak meg és nézik, sokan nem a sült gesztenyét vennék meg, hanem magát a berendezést.