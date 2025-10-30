A zalai település híres szülötte – építészeti örökségére Mátyás király is büszke lehetett

A megjelenteket Gyerkó Gábor polgármester és Havasi Bálint, a ZMI főigazgatója köszöntötte. A könyvbemutatón a történész kiemelte, a gazdagon illusztrált, hiánypótló kiadvány a 15. században élt Egervári László életén és építkezésein keresztül tárja fel a zalai reneszánsz építészet történetét, a terrakotta műhelyek világát. Dr. Vándor László évtizedek óta kutatja Egervár múltját. A könyv a ZMI gondozásában, az NKA, a helyi és a zalaegerszegi önkormányzat, az Atroplusz Kft. és a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatásával jelent meg,