1 órája
A zalai település híres szülötte – építészeti örökségére Mátyás király is büszke lehetett
Múlt héten mutatták be az egervári Közösségi Házban Dr. Vándor László régész, nyugalmazott múzeumigazgató legújabb kötetét. Az Egervári László egervári építkezései című könyvet dr. Bilkei Irén történész, nyugalmazott főlevéltáros, címzetes levéltári igazgató mutatta be, számolt be az eseményről a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága.
Gyerkó Gábor, dr. Bilkei Irén, dr. Vándor László és Havasi Bálint a könyvbemutatón.
Forrás: Göcseji Múzeum
A megjelenteket Gyerkó Gábor polgármester és Havasi Bálint, a ZMI főigazgatója köszöntötte. A könyvbemutatón a történész kiemelte, a gazdagon illusztrált, hiánypótló kiadvány a 15. században élt Egervári László életén és építkezésein keresztül tárja fel a zalai reneszánsz építészet történetét, a terrakotta műhelyek világát. Dr. Vándor László évtizedek óta kutatja Egervár múltját. A könyv a ZMI gondozásában, az NKA, a helyi és a zalaegerszegi önkormányzat, az Atroplusz Kft. és a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatásával jelent meg,