október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

1 órája

Buli volt a téren, a tízéves rádió kívánságműsorral és játékokkal ünnepelt (galéria, videó)

Címkék#buli#Zalaegerszegi Médiacentrum#kívánságműsor#szimulátor

Pontosan tíz esztendővel ezelőtt, 2015. október 5-én szólalt meg először az Egerszeg Rádió a 95.1-es frekvencián. A jubileum alkalmából szülinapi partit tartottak pénteken a Dísz téren. A stúdió kiköltözött a belvárosba, a stáb fergeteges bulival ünnepelt.

Mozsár Eszter
Buli volt a téren, a tízéves rádió kívánságműsorral és játékokkal ünnepelt (galéria, videó)

Buli téren, a jókedvről Gáspár Zsolt műsorvezető és Németh Miklós programigazgató gondoskodott.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az arra járók sütit kóstolhattak, megforgathatták a szerencsekereket, s nem utolsósorban a kollégák élő kívánságműsorral szórakoztatták a közönséget és a hallgatókat egyaránt. A téren a Zalaegerszegi Médiacentrum standján kívül autós és rendőrségi biztonsági öv szimulátorral, asztali focival, szörpkóstolóval, fajátékokkal, szűrővizsgálatokkal, s a WALKenergie csapatával várták az érdeklődőket. 

Így ünnepelt a 10 éves Egerszeg Rádió

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu