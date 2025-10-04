1 órája
Buli volt a téren, a tízéves rádió kívánságműsorral és játékokkal ünnepelt (galéria, videó)
Pontosan tíz esztendővel ezelőtt, 2015. október 5-én szólalt meg először az Egerszeg Rádió a 95.1-es frekvencián. A jubileum alkalmából szülinapi partit tartottak pénteken a Dísz téren. A stúdió kiköltözött a belvárosba, a stáb fergeteges bulival ünnepelt.
Buli téren, a jókedvről Gáspár Zsolt műsorvezető és Németh Miklós programigazgató gondoskodott.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Az arra járók sütit kóstolhattak, megforgathatták a szerencsekereket, s nem utolsósorban a kollégák élő kívánságműsorral szórakoztatták a közönséget és a hallgatókat egyaránt. A téren a Zalaegerszegi Médiacentrum standján kívül autós és rendőrségi biztonsági öv szimulátorral, asztali focival, szörpkóstolóval, fajátékokkal, szűrővizsgálatokkal, s a WALKenergie csapatával várták az érdeklődőket.
Így ünnepelt a 10 éves Egerszeg RádióFotók: Mozsár Eszter
Akit a hangjáról ismernek Egerszegen: Németh MiklósLemezlovas, zenei szerkesztő és rádiós műsorvezető. Ért a szalagos magnós szerkesztéshez, és jól kezeli a digitális rádiós platformokat is. Németh Miklós Keszthelyen él, de a hétköznapokon az Egerszeg Rádió zenei arculatáért felel és élő adást vezet.
Bulival ünnepel a Zalaegerszegi Médiacentrum - Nyolcéves az Egerszeg Rádió
További 10+7 évre kapott frekvenciaengedélyt az Egerszeg Rádió