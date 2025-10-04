Buli volt a téren, a tízéves rádió kívánságműsorral és játékokkal ünnepelt (galéria, videó)

Ezt ne hagyja ki! „Az inspirál, hogy szebbé tegyem a hallgatók napjait”

Akit a hangjáról ismernek Egerszegen: Németh Miklós Lemezlovas, zenei szerkesztő és rádiós műsorvezető. Ért a szalagos magnós szerkesztéshez, és jól kezeli a digitális rádiós platformokat is. Németh Miklós Keszthelyen él, de a hétköznapokon az Egerszeg Rádió zenei arculatáért felel és élő adást vezet.