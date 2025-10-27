Kutyát tartasz? Erre a fontos teendőre már csak 5 napod van!

Az önkormányzat 2025. július 21-től augusztus 31-ig várta az adatokat a kutyák gazdáitól. Felhívták a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amely az önkormányzat honlapján az Adatlap a zalaegerszegi ebösszeíráshoz linkre kattintva – az eb oltási könyvében foglalt adatainak felhasználásával – online tölthető ki, de személyesen is megtehető a hivatalban. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A bejelentéshez kell az oltási könyv is. A határidőt október 31-ig meghosszabbították. Aki elmulasztja a kötelezettségét, megbüntethetik.