október 27., hétfő

Szabina névnap

13°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összeírás

1 órája

Kutyát tartasz? Erre a fontos teendőre már csak 5 napod van!

Címkék#kutya#ebösszeírás#eb#zalaegerszeg

Ebösszeírás folyik Zalaegerszegen. Már július végétől várta a polgármesteri hivatal az adatszolgáltatást, de bizonyára nem lépett mindenki, ezért határidőt hosszabbítottak.

Zaol.hu

Az önkormányzat 2025. július 21-től augusztus 31-ig várta az adatokat a kutyák gazdáitól. Felhívták a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amely az önkormányzat honlapján az Adatlap a zalaegerszegi ebösszeíráshoz linkre kattintva – az eb oltási könyvében foglalt adatainak felhasználásával – online tölthető ki, de személyesen is megtehető a hivatalban. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A bejelentéshez kell az oltási könyv is. A határidőt október 31-ig meghosszabbították. Aki elmulasztja a kötelezettségét, megbüntethetik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu