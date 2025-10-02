Ezt kell tudni az eBeutalóról: minden fontos részlet egy helyen – a nagykanizsai kórház tájékoztatója

A kanizsai kórház először is tisztázta, mi az az elektronikus, vagyis eBeutaló. Az egészségügyi ellátások jelentős részét orvosi beutalás alapján lehetséges igénybe venni. Mostanáig a beutalás során a kezdeményező orvos – a szakmai indokok és a jogszabályi lehetőségek figyelembevételével – papíron elkészítette a beutalót, és rögzítette azon az igényelt ellátással kapcsolatos előzményeket, kéréseit, megállapításait.

A kanizsai kórház rendelőintézetének bejárata. Az eBeutaló rendszerének ismerete megkönnyíti a páciensek életét

Fotó: Szakony Attila

Az eBeutaló részletei!

Hozzátették: a beutalók nagy része kézírással készült, ami sokszor megnehezítette azok olvashatóságát, illetve a beutalók sokszínű szerkezete és tartalma igen eltérő mértékben adott támpontot az igénybe vett ellátást nyújtó orvos számára. Ugyanakkor az egészségügyi ellátóknak az utóbbi években egyre több adatot kell pontosan rögzíteniük ezekről a papírokról, így a szakrendelői és kórházi informatikai rendszerek már felkészültek a beutalók tartalmának elektronikus kezelésére.

S, hogy miért volt szükség az új rendszerre?

Az EESZT eBeutaló modulja megteremti az eddig hiányzó adattovábbítási közeget a beutalót kiállító orvos és a vizsgálatot elvégző orvos informatikai rendszere között, biztosítva a betegek egészségügyi adatainak megbízható és biztonságos továbbítását. Mivel az ellátás során kulcsfontosságú, hogy a vizsgálatot végző orvos számára a beutalót kiállító orvos közlései, például az előzmények, vagy az aktuális panaszok egyértelműek legyenek, ezért az elektronikus eszközökkel megvalósuló továbbítás képes kiküszöbölni a korábbi papíralapú beutalókkal kapcsolatos nehézségeket és kockázatokat.

Hogy működik az eBeutaló?

A beutaló orvos által beküldött beutalók az EESZT-ben tárolódnak és elérhetővé válnak az adott ellátó intézmény orvosai számára. Ezáltal akár már a beteg megérkezése előtt is tervezhetővé válik az ellátás és a beteg jelentkezésekor már megbízható formában és tartalommal rendelkezésre állnak a beutaláshoz kapcsolódó betegadatok. Így az ellátó orvos gyorsabban és megalapozottabban kezdheti meg diagnosztikai és terápiás tevékenységét. A beutaló felhasználását az ellátó intézmény HIS rendszere lejelenti a beutaló azonosító megadásával az ellátási esemény megkezdésekor az Eseménykatalógus modulnak, amely belső folyamatokon keresztül értesíti az eBeutaló modult a beutaló felhasználásáról.