Drón segítségével térképezték fel, majd fosztották ki az ingatlant Zalában! Majdnem 70 millió forinthoz jutottak

Az esetről a zalaegerszegi törvényszék tájékoztatta hírportálunkat. Összefoglalójuk szerint az I. rendű vádlott 2019. december 9-én egy drónnal feltérképezte a sértett ingatlanát. Másnap – miután a férfi a barátnőjével távozott a házból – a II. rendű társával a kerítésen átmászott, elfordította a biztonsági kamerát, és így az ingatlan hátsó ablakát betörve a nappaliba jutott. Itt felfeszítettek egy rejtett fiókot és onnét 55 ezer eurót (aminek értéke az akkori árfolyamon átszámítva 18 millió 244 ezer 600 forint), 58 millió 200 ezer forint készpénzt, valamint 15 bélyegzőpárnát elloptak. Ezután magukhoz vették a nappaliban lévő kamera és TV beltéri egységeket, majd elhagyták a drón segítségével feltérképezett ingatlant. A vádlottak a sértettnek 56 millió 499 ezer 600 forint, míg testvérének – aki megőrzésre a sértettre bízta a pénzét – 20 millió forint kárt okoztak. A két férfi a készpénzt egymás között megfelezte, míg az eltulajdonított tárgyaktól megszabadultak.

Mintegy hetven millió forintnyi pénzt vittek el a drón segítségével feltérképezett ingatlanból

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Befektették a drón segítségével feltérképezett ingatlanból származó pénzt

A betörést követen az I. rendű vádlott a pénz egy részét magánál tartotta, míg a maradékból a III. rendű és az V. rendű vádlottaknak is adott, akik egy részét az általuk fenntartott magyar, illetve brit Revolut számlára, valamint egy hazai bankszámlára befizették. Az I. rendű vádlott magának is nyitott egy Revolut számlát, amelyre társai a korábban átvett összegből visszautaltak. A pénzből a férfi természetes és kripto-valutákat vásárolt.

Elfogatóparancsot adtak ki ellene

Az I. rendű vádlottat közben – ugyancsak 2019-ben – a kőszegi járásbíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, amelynek letöltését nem kezdte meg, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki. A férfi letartóztatásáig ismerősei házában bujkált, majd elfogását követően legkevesebb 14 millió forintot rábízott társaira, akik gépkocsit, erdőterületeket és eurót vásároltak a pénzből. A börtönben lévő vádlott valutáival a III. rendű és az V. rendű vádlott tovább kereskedett, s megduplázta az eredeti összeget. A Revolut 2020 decemberében az I. rendű vádlottat felszólította a számlán lévő összeg eredetének igazolására, aki ezt fiktív kölcsönszerződéssel próbálta meg alátámasztani, azonban végül a vagyonkimentés mellett döntött. Ebben segítették tettestársai, akiknek kölcsön-visszafizetés címén átutalást eszközölt. A pénzt a hatóság 2021. május 25-én lefoglalta.