Családi bizniszként működött a drogkereskedés Zalában! A rendőrök felszámolták a bűnbandát – videóval

Minderről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai számoltak be a police.hu oldalon. Mint írták: a drogkereskedéssel foglalkozó bűnbanda két tagjához már márciusban eljutottak a zalaegerszegi nyomozók, majd a Delta Program keretében a szentpéterúri drogüzlet egyéb szálait is sikerült felgöngyölíteni. A családi biznisz részvevőiből 13 kereskedőt azonosítottak.

A rendőrség sikeres akciót hajtott végre a drogkereskedéssel foglalkozó bűnbanda tagjaival szemben

Forrás: police.hu

Családi bizniszként űzték a drogkereskedést

A mostani sikeres akció előzménye a dílerhálózatot kiépítő, már említett két személy elfogása volt. Egy 60 éves gétyei férfi előre bekevert és kiporciózott kábítószert értékesített – mások mellett – az 57 éves szentpéterúri társának. A széles körű adatgyűjtés során képbe került egy újabb üzlettárs, a 44 éves kisrécsei Dömötör Jenő, aki ellen a zalaegerszegi járásbíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A körözött személy ismeretségi körében ugyancsak kábítószer-kereskedő hálózatot működtetett. A rendőrök felderítőmunkájának eredményeként az is kiderült, hogy Szentpéterúron egy komplett családi drogüzletet vittek, amelyben mindenkinek megvolt a maga feladata. A tiltott anyagot saját maguk keverték, pakkozták, majd alufóliába vagy zsebkendőbe csomagolva árusították több tucat vásárlónak. A kábítószer egy része különösen veszélyes anyag volt, amit a piacon biofűként árultak.

A drogkereskedéssel gyanúsított Dömötör Jenővel szemben nemzetközi elfogatóparancs van érvényben

Forrás: police.hu

12 terjesztőt már elfogtak

A rendőrök a bűnbanda tagjai közül 12 terjesztőt fogtak el, majd hallgattak ki jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. A drogbiznisz résztvevői közül hat főt letartóztattak, három bűnügyi felügyelet alatt áll, hárman pedig szabadlábon védekezhetnek az eljárás során.