Családi ünnepség

14 órája

Három lányának felnevelése sem akadályozta a munkában! Népes társaság köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő zalai asszonyt

Népes társaság gyűlt össze arra a születésnapi ünnepségre, amit szombaton tartottak a csödei faluházban. Drávecz Jenőné október 4-én töltötte be 90. életévét, ebből az alkalomból köszöntötték családtagjai, illetve Zalalövő város önkormányzata nevében Gyarmati Antal polgármester és dr. Kovács Ildikó jegyző is.

Gyuricza Ferenc

A szomszédos kisváros vezetőinek jelenlétét nemcsak a két település közötti jó viszony indokolta, hanem az a nem elhanyagolható tény is, hogy Drávecz Jenőné Zalalövőn született, illetve nemcsak jelenleg él ott, hanem néhány évet leszámítva egész életében zalalövői lakosnak számított. A születésnapi ünnepséget is csak azért tartották Csödén, mert ott kényelmesebb körülményeket tudtak a mintegy harminc fős társaság számára biztosítani. 

A kilencven éves Drávecz Jenőné az öt ünneplők körében
Fotó: Gyuricza Ferenc

Drávecz Jenőné három leánygyermeknek adott életet

Drávecz Jenőné mögött sok tevékenységgel teli, munkás évtizedek vannak. Volt napszámos, dolgozott a zalalövői cserépkályhagyárban és a kisipari termelő szövetkezetben, valamint a Lentihez tartozó Zajdán is, mint konyhalány. Ez utóbbinak köszönhetően ismerkedett meg későbbi férjével, munkatársának testvére kezdett el udvarolni neki, akivel házasságot is kötött, s ezután rövid ideig a férfi lakóhelyén, a ma Pákához tartozó Dömeföldén éltek. Frigyükből három leánygyermek született, majd öt unokával és hat dédunokával bővült a család. 

Napközben ellátja magát

Drávecz Jenőné hamar megözvegyült, így ma egyedül él Zalalövőn. Egészségi állapota a korának megfelelő, két sztrókon esett át, ezért a mozgás egy kicsit nehezére esik, de napközben ellátja magát. A mindennapi teendőkben elsősorban gyermekei segítik, akik nála kezdik a reggelt, s este is ellátogatnak hozzá. A kettő között sokat olvas, tévét néz, esetleg szundikál egy keveset, de a lakásból is kimozdul, jó idő esetén szívesen időzik az udvaron vagy a kertben.

 

