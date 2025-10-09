Összefogott a város a direktorért: Dósa Zsolt gyógykezelését támogatják

A keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója rosszindulatú agydaganattal küzd, s mint arról beszámoltunk: megműtötték, túl van a sugár- és kemoterápiás kezeléseken, ám ez a betegség rendkívül agresszív, nagy az esélye a kiújulásnak. Dósa Zsolt gyógyulását egy kizárólag külföldön elérhető eljárás segítheti: a vérmintája alapján összeállítanak számára egy teljesen egyéni gyógyszert.

Forrás: Horváth Tamás

Összefogás Dósa Zsolt gyógyulásáért

A kezelés teljes költsége 51,5 millió forint, amit a direktor tisztelői, barátai, kollégái, volt és jelenlegi tanítványai, illetve az ő szüleik megpróbálnak összegyűjteni. A jótékonysági kezdeményezés következő állomása jövő szerdán 17 órakor lesz a keszthelyi Balaton Színházban, ahol a Festetics-zeneiskola tanárai s diákjai, illetve a Csány-Szendrey-iskola Dalos Kedvűek kórusának tagjai lépnek fel.

A jótékonysági hangverseny közönsége is támogathatja Dósa Zsolt gyógyulását

Szeretné látni, hogy felnő a kislánya

A lapunknak nyilatkozó szervezők névtelenséget kértek, mondván: az ügy a fontos, nem az ő személyük.

– Belépődíj nincs, de egy adománygyűjtő ládikába mindenki elhelyezheti a támogatását – mondták. – A célunk, hogy Zsolt gyógyulását támogatni tudjuk, s minél hamarabb elkezdhessék a kezelést. Ő mindig mindenkinek segített, most rajtunk a sor. A kezelésre azért van szükség, hogy megelőzzék a daganat kiújulását. Szeretné látni, ahogy felnő a kislánya, s végigkísérni őt az úton…

A Festetics-zeneiskola közössége azonnal a jó ügy mellé állt

Forrás: Festetics-zeneiskola

„Erős vagyok!”

„Erős vagyok! Elszánt, hogy felnevelhessem gyermekemet, és intézményvezetőként a felnövekvő generációk nevelésében, emberré válásában tevékenyen részt vállalhassak”, foglalta össze céljait Dósa Zsolt.

A felhívás sokak lelkéhez elért…

„Azon vagyok, hogy meggyógyuljak”

Nemrégiben jótékonysági sütivásárt rendeztek Dósa Zsolt kezelésének támogatására a Csány-Szendrey-iskolában, s ez fantasztikus sikert hozott: 1 millió 631 ezer 255 forint gyűlt össze. Ezt követően a direktor azt mondta a Keszthely TV-nek: „Egyik oldalról nagyon-nagyon szívbemarkoló és nehéz érzés, ugyanakkor lelkileg erősíti az embert, és úgy gondolom: ez minden orvosságnál jobban gyógyít. Szeretném megköszönni a szülői közösségnek, a kollégáimnak és a diákoknak, hogy gondoltak rám, kiálltak mellettem, segítenek, és ígérem: azon vagyok, hogy meggyógyuljak, s hosszú távon tudjak én is jót tenni ennek a közösségnek”.