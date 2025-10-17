Ők tanították a "jövőt"! Díszokleveles pedagógusokat köszöntöttek (galéria)

A díszokleveles pedagógusok köszöntése mindig felemelő pillanat. Idén is több óvodapedagógus, tanító és tanár munkáját ismerték el. Idén nyolcan kaptak arany diplomát, azaz ötven évvel ezelőtt vehették át képesítésüket igazoló oklevelüket: Baján Antal, Chovanyecz Györgyné, Galambosné Goldfinger Erzsébet, Kovács Jenő, Tóth Ferencné, Pete Lászlóné, Németh László és Péntek Gyuláné. Hatvan évvel ezelőtt végeztek, így gyémánt diplomát kaptak: Müller Imréné, Pödör Béláné és Tóth Istvánné. Hárman vehettek át vas diplomát: Gellért Zoltánné, Ludányi Olga és Serfőző Józsefné.

A díszokleveles pedagógusok köszöntése méltó ünnep. A színpadon a Kis utcai óvodások.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A díszokleveles pedagógusok köszöntése mellett rájuk is gondoltak

2025-ben négyen részesültek szolgálati emlékéremben: Telekiné Kardos Judit, a Kis utcai óvoda óvodapedagógusa, óvodavezető-helyettese, Kovács Józsefné óvodapedagógus, a Mikes utcai óvoda vezetője, Róka Istvánné, a Kis utcai óvoda óvodapedagógusa és Bodrogi Rita, a Belvárosi I. számú Óvoda óvoda pszichológusa. Az ünnepi műsorban a Kis utcai óvoda vidám hangulatú népi játékát és zenés táncát láthatták, a Zrínyi-gimnázium 10. évfolyamos tanulója, Csiszár Alíz énekelt zalai népdalcsokrot, valamint a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium kórusa lépett fel.