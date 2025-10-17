október 17., péntek

Ünnepség

1 órája

Ők tanították a "jövőt"! Díszokleveles pedagógusokat köszöntöttek (galéria)

Címkék#díszokleveles#tanár#emlékérem#diploma

Az Idősek hónapja programsorozat keretében idén is átadták az arany, gyémánt és vas diplomákat Zalaegerszegen. A díszokleveles pedagógusokat a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben köszöntötték, az elismeréseket Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester nyújtotta át.

Mozsár Eszter
Ők tanították a "jövőt"! Díszokleveles pedagógusokat köszöntöttek (galéria)

Több évtizedes munkájukat ismerte el a város.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A díszokleveles pedagógusok köszöntése mindig felemelő pillanat. Idén is több óvodapedagógus, tanító és tanár munkáját ismerték el. Idén nyolcan kaptak arany diplomát, azaz ötven évvel ezelőtt vehették át képesítésüket igazoló oklevelüket: Baján Antal, Chovanyecz Györgyné, Galambosné Goldfinger Erzsébet, Kovács Jenő, Tóth Ferencné, Pete Lászlóné, Németh László és Péntek Gyuláné. Hatvan évvel ezelőtt végeztek, így gyémánt diplomát kaptak: Müller Imréné, Pödör Béláné és Tóth Istvánné. Hárman vehettek át vas diplomát: Gellért Zoltánné, Ludányi Olga és Serfőző Józsefné.

A díszokleveles pedagógusok köszöntése méltó ünnep. A színpadon a Kis utcai óvodások.
A díszokleveles pedagógusok köszöntése méltó ünnep. A színpadon a Kis utcai óvodások.
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

A díszokleveles pedagógusok köszöntése mellett rájuk is gondoltak

2025-ben négyen részesültek szolgálati emlékéremben: Telekiné Kardos Judit, a Kis utcai óvoda óvodapedagógusa, óvodavezető-helyettese, Kovács Józsefné óvodapedagógus, a Mikes utcai óvoda vezetője, Róka Istvánné, a Kis utcai óvoda óvodapedagógusa és Bodrogi Rita, a Belvárosi I. számú Óvoda óvoda pszichológusa. Az ünnepi műsorban a Kis utcai óvoda vidám hangulatú népi játékát és zenés táncát láthatták, a Zrínyi-gimnázium 10. évfolyamos tanulója, Csiszár Alíz énekelt zalai népdalcsokrot, valamint a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium kórusa lépett fel. 

Díszokleveles pedagógusokat köszöntöttek Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
