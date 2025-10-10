A saját területükön a legjobbnak bizonyultak – ők vehettek át elismerést a Zala Vármegyei Közgyűlés díszközgyűlésén

Rajta kívül Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Cseresnyés Péter és Vigh László országgyűlési képviselők, Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Dr. Sifter Rózsa főispán volt jelen a díszközgyűlésen. Zala vármegye díszpolgárai sorából Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg korábbi polgármestere és Dr. Sipos Gyula, nyugalmazott vármegyei rendőr-főkapitány vett részt a rendezvényen.

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Zala vármegye múltbeli és jelenbeli jelentőségéről beszélt a díszközgyűlésen

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A díszközgyűlésen ünnepi beszédet mondott a miniszter

Dr. Navracsics Tibor Zala vármegye jelentőségét kiemelve azt hangsúlyozta, hogy a zalaiak rakták le a nemesi vármegye alapját. Erről tanúskodik az 1232. évi Kehidai Oklevél, amelyben igazszolgáltatás jogát kérték az uralkodóktól. Egyúttal megteremtették a közösségi autonómia alapját, amelyre méltatlanul kevés figyelem jut a főváros mellett, pedig a tájegységi identitások adják Magyarország sokszínűségét. Ez a nemesi vármegyéknek is köszönhető, amelyek az évszázadok viharaiban megtartották a magyar államot. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a jelenről szólva azt mondta, hogy Zala most a ZalaZONE által is a jövő technológiáiról mutat példát, és arról, hogy mindezt miként lehet a nemzet javára fordítani.

Dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke a zalai polgárokra jellemző kitartást, bölcsességet és összetartást méltatta köszöntőjében

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Zala vármegye élő közösséget alkot

Zala vármegye nem egy földrajzi fogalom, hanem élő, lüktető közösség, amely büszke múltjára, de szemét mindig a jövőre szegezi, hangsúlyozta dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke. Beszédében kitért az elmúlt évek gazdasági nehézségeire. Mint mondta, az ukrajnai háború következtében az energiaárak, a nyersanyagköltségek elszabadulása és az ellátási láncok drasztikus átrendeződése komoly kihívást jelentett a vármegye, a családok és a vállalkozások számára. A kormány részéről időben érkező gazdaságfejlesztési támogatásokkal azonban úrrá lehetett lenni a nehéz helyzeten. A kormány és Zala Vármegyei Önkormányzat konstruktív együttműködése pedig az uniós és a hazai források hatékony felhasználását tette lehetővé.

Ilyenek a zalai polgárok

Mint mondta, Zalát a zalai polgárokra jellemző kitartás, bölcsesség és összetartás segíti át a mindenkori nehézségeken. „Olyan vidéken élünk és olyan hagyományokat őrzünk, amelyek nap mint nap erősítik közösségünket. A fiataloknak éppen ezért nem csak helye, de feladata is van, hogy továbbvigyék a kapott értékeket, és itt alapítsanak családot”, hangsúlyozta dr. Pál Attila. Ünnepi beszédét követően átadta az elismeréseket.