A saját területükön a legjobbnak bizonyultak – ők vehettek át elismerést a Zala Vármegyei Közgyűlés díszközgyűlésén

A közösség szolgálatában kiemelkedő munkát végző személyeket ismertek el pénteken Zalaegerszegen a Vármegyeházán, a Zala Vármegyei Közgyűlés rendezvényén. A díszközgyűlésen dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter mondott ünnepi beszédet.

Antal Lívia

Rajta kívül Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Cseresnyés Péter és Vigh László országgyűlési képviselők, Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Dr. Sifter Rózsa főispán volt jelen a díszközgyűlésen. Zala vármegye díszpolgárai sorából Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg korábbi polgármestere és Dr. Sipos Gyula, nyugalmazott vármegyei rendőr-főkapitány vett részt a rendezvényen.

A díszközgyűlésen díjakat adott a Zala Vármegyei Közgyűlés
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Zala vármegye múltbeli és jelenbeli jelentőségéről beszélt a díszközgyűlésen
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A díszközgyűlésen ünnepi beszédet mondott a miniszter

Dr. Navracsics Tibor Zala vármegye jelentőségét kiemelve azt hangsúlyozta, hogy a zalaiak rakták le a nemesi vármegye alapját. Erről tanúskodik az 1232. évi Kehidai Oklevél, amelyben igazszolgáltatás jogát kérték az uralkodóktól. Egyúttal megteremtették a közösségi autonómia alapját, amelyre méltatlanul kevés figyelem jut a főváros mellett, pedig a tájegységi identitások adják Magyarország sokszínűségét. Ez a nemesi vármegyéknek is köszönhető, amelyek az évszázadok viharaiban megtartották a magyar államot. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a jelenről szólva azt mondta, hogy Zala most a ZalaZONE által is a jövő technológiáiról mutat példát, és arról, hogy mindezt miként lehet a nemzet javára fordítani.

A díszközgyűlésen díjakat adott a Zala Vármegyei Közgyűlés
Dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke a zalai polgárokra jellemző kitartást, bölcsességet és összetartást méltatta köszöntőjében
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Zala vármegye élő közösséget alkot

Zala vármegye nem egy földrajzi fogalom, hanem élő, lüktető közösség, amely büszke múltjára, de szemét mindig a jövőre szegezi, hangsúlyozta dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke. Beszédében kitért az elmúlt évek gazdasági nehézségeire. Mint mondta, az ukrajnai háború következtében az energiaárak, a nyersanyagköltségek elszabadulása és az ellátási láncok drasztikus átrendeződése komoly kihívást jelentett a vármegye, a családok és a vállalkozások számára. A kormány részéről időben érkező gazdaságfejlesztési támogatásokkal azonban úrrá lehetett lenni a nehéz helyzeten. A kormány és Zala Vármegyei Önkormányzat konstruktív együttműködése pedig az uniós és a hazai források hatékony felhasználását tette lehetővé.

Ilyenek a zalai polgárok

Mint mondta, Zalát a zalai polgárokra jellemző kitartás, bölcsesség és összetartás segíti át a mindenkori nehézségeken. „Olyan vidéken élünk és olyan hagyományokat őrzünk, amelyek nap mint nap erősítik közösségünket. A fiataloknak éppen ezért nem csak helye, de feladata is van, hogy továbbvigyék a kapott értékeket, és itt alapítsanak családot”, hangsúlyozta dr. Pál Attila. Ünnepi beszédét követően átadta az elismeréseket.

A díszközgyűlésen díjakat adott a Zala Vármegyei Közgyűlés
A díszközgyűlésen nyolc személy kiemelkedő teljesítményét ismerték el díjakkal. Hátsó sor balról: Rigó Csaba, Cseresnyés Péter, Vigh László, dr. Fitos József, Gubinecz Ákos, dr. Sifter Rózsa, dr. Pál Attila és Nagy Bálint. Elöl balról: Pultzlocher-Németh Helga, Novák Ferencné, Czotter Csabáné, Sárközi-Takács Bernadett és Szabó Rózsa Márta (Laskai Béla később veszi át az elismerést)
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Ők kapták a Zala Vármegyei Közgyűlés díjait 

A közgyűlés ZALAI PEDAGÓGUS DÍJ-at adományozott – a Zalakaroson több mint négy évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkássága, óvodavezetői tevékenysége elismeréseként NOVÁK FERENCÉNEK.

  • ZALA VÁRMEGYE SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSÁÉRT DÍJ-ban részesült – példamutató hivatástudatáért, kiemelkedő szakmai tevékenysége és a közösségért végzett munkája elismeréseként SZABÓ RÓZSA MÁRTA, türjei védőnő.
  • A közgyűlés ZALA VÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-át DR. FITOS JÓZSEF kapta a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Radiológiai Osztályán végzett több évtizedes szakmai munkája, valamint lelkiismeretes és emberséges gyógyító tevékenysége elismeréseként.
  • A vármegyei közgyűlés ZALAI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ÉS NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-at adományozott – Zala vármegye közéletében, a civil szervezetek támogatásában betöltött kiemelkedő szerepéért, színvonalas szakmai munkája elismeréséért – CZOTTER CSABÁNÉ HORVÁTH RITÁNAK.
  • ZALA VÁRMEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományozott – a magyar és a zalai kézilabdasport területén elért páratlanul sikeres és eredményes sportolói pályafutása elismeréseként – PUTZLOCHER-NÉMETH HELGÁNAK.
  • A testület ZALA VÁRMEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ-ban részesítette – több évtizedes kivételesen sikeres és eredményes cukrászmesteri munkássága, versenyeredményei és mind a mai napig aktív oktatói tevékenysége elismeréseként – SÁRKÖZI-TAKÁCS BERNADETTET.
  • A közgyűlés ZALA GYÖRGY DÍJ-at adományozott – a magyar népzenei kultúra és hagyományok ápolása, valamint kiemelkedő zenei közösségszervező és oktatói tevékenysége elismeréseként – GUBINECZ ÁKOSNAK.
  • A közgyűlés ZALA VÁRMEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ-at adományozott – a közigazgatásban és Nagyrécse fejlődéséért végzett elhivatott munkája elismeréseként – LASKAI BÉLÁNAK, Nagyrécse község korábbi polgármesterének.

A díjazottak nevében Czotter Csabáné Horváth Rita, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője mondott köszöntőt. A díszközgyűlésen a Vizeli Bálint Zenekara adott műsort. Az ünnepséget követő állófogadás előtt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt.

 

