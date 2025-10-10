25 perce
A saját területükön a legjobbnak bizonyultak – ők vehettek át elismerést a Zala Vármegyei Közgyűlés díszközgyűlésén
A közösség szolgálatában kiemelkedő munkát végző személyeket ismertek el pénteken Zalaegerszegen a Vármegyeházán, a Zala Vármegyei Közgyűlés rendezvényén. A díszközgyűlésen dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter mondott ünnepi beszédet.
Rajta kívül Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Cseresnyés Péter és Vigh László országgyűlési képviselők, Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Dr. Sifter Rózsa főispán volt jelen a díszközgyűlésen. Zala vármegye díszpolgárai sorából Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg korábbi polgármestere és Dr. Sipos Gyula, nyugalmazott vármegyei rendőr-főkapitány vett részt a rendezvényen.
A díszközgyűlésen ünnepi beszédet mondott a miniszter
Dr. Navracsics Tibor Zala vármegye jelentőségét kiemelve azt hangsúlyozta, hogy a zalaiak rakták le a nemesi vármegye alapját. Erről tanúskodik az 1232. évi Kehidai Oklevél, amelyben igazszolgáltatás jogát kérték az uralkodóktól. Egyúttal megteremtették a közösségi autonómia alapját, amelyre méltatlanul kevés figyelem jut a főváros mellett, pedig a tájegységi identitások adják Magyarország sokszínűségét. Ez a nemesi vármegyéknek is köszönhető, amelyek az évszázadok viharaiban megtartották a magyar államot. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a jelenről szólva azt mondta, hogy Zala most a ZalaZONE által is a jövő technológiáiról mutat példát, és arról, hogy mindezt miként lehet a nemzet javára fordítani.
Zala vármegye élő közösséget alkot
Zala vármegye nem egy földrajzi fogalom, hanem élő, lüktető közösség, amely büszke múltjára, de szemét mindig a jövőre szegezi, hangsúlyozta dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke. Beszédében kitért az elmúlt évek gazdasági nehézségeire. Mint mondta, az ukrajnai háború következtében az energiaárak, a nyersanyagköltségek elszabadulása és az ellátási láncok drasztikus átrendeződése komoly kihívást jelentett a vármegye, a családok és a vállalkozások számára. A kormány részéről időben érkező gazdaságfejlesztési támogatásokkal azonban úrrá lehetett lenni a nehéz helyzeten. A kormány és Zala Vármegyei Önkormányzat konstruktív együttműködése pedig az uniós és a hazai források hatékony felhasználását tette lehetővé.
Ilyenek a zalai polgárok
Mint mondta, Zalát a zalai polgárokra jellemző kitartás, bölcsesség és összetartás segíti át a mindenkori nehézségeken. „Olyan vidéken élünk és olyan hagyományokat őrzünk, amelyek nap mint nap erősítik közösségünket. A fiataloknak éppen ezért nem csak helye, de feladata is van, hogy továbbvigyék a kapott értékeket, és itt alapítsanak családot”, hangsúlyozta dr. Pál Attila. Ünnepi beszédét követően átadta az elismeréseket.
Ők kapták a Zala Vármegyei Közgyűlés díjait
A közgyűlés ZALAI PEDAGÓGUS DÍJ-at adományozott – a Zalakaroson több mint négy évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkássága, óvodavezetői tevékenysége elismeréseként NOVÁK FERENCÉNEK.
- ZALA VÁRMEGYE SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSÁÉRT DÍJ-ban részesült – példamutató hivatástudatáért, kiemelkedő szakmai tevékenysége és a közösségért végzett munkája elismeréseként SZABÓ RÓZSA MÁRTA, türjei védőnő.
- A közgyűlés ZALA VÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-át DR. FITOS JÓZSEF kapta a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Radiológiai Osztályán végzett több évtizedes szakmai munkája, valamint lelkiismeretes és emberséges gyógyító tevékenysége elismeréseként.
- A vármegyei közgyűlés ZALAI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ÉS NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-at adományozott – Zala vármegye közéletében, a civil szervezetek támogatásában betöltött kiemelkedő szerepéért, színvonalas szakmai munkája elismeréséért – CZOTTER CSABÁNÉ HORVÁTH RITÁNAK.
- ZALA VÁRMEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományozott – a magyar és a zalai kézilabdasport területén elért páratlanul sikeres és eredményes sportolói pályafutása elismeréseként – PUTZLOCHER-NÉMETH HELGÁNAK.
- A testület ZALA VÁRMEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ-ban részesítette – több évtizedes kivételesen sikeres és eredményes cukrászmesteri munkássága, versenyeredményei és mind a mai napig aktív oktatói tevékenysége elismeréseként – SÁRKÖZI-TAKÁCS BERNADETTET.
- A közgyűlés ZALA GYÖRGY DÍJ-at adományozott – a magyar népzenei kultúra és hagyományok ápolása, valamint kiemelkedő zenei közösségszervező és oktatói tevékenysége elismeréseként – GUBINECZ ÁKOSNAK.
- A közgyűlés ZALA VÁRMEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ-at adományozott – a közigazgatásban és Nagyrécse fejlődéséért végzett elhivatott munkája elismeréseként – LASKAI BÉLÁNAK, Nagyrécse község korábbi polgármesterének.
A díjazottak nevében Czotter Csabáné Horváth Rita, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője mondott köszöntőt. A díszközgyűlésen a Vizeli Bálint Zenekara adott műsort. Az ünnepséget követő állófogadás előtt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt.