Jó a szívnek és a memóriának a dióbél – ennyiért vásárolhatod meg ezt a szupergyümölcsöt (galéria)

A Németh Roland & Krisztián Zöldség- és Gyümölcskereskedésnél kapható feles dióbél még import. Németh Roland elmondta, hogy bő két hét múlva lesz hazai náluk, amit az Eger melletti több hektáros dióültetvényről szoktak beszerezni. Tulajdonosa átlagos termést jósol, amit csak komoly védekezés árán tudtak hozni. Ott is óriási problémát okoz a dióburok-fúrólégy, amely országszerte megtizedelte az állományt, amióta megjelent hazánkban.

Két hét múlva lesz hazai dióbél, mégpedig Eger mellől. Képünkön Németh Roland, a Németh Roland & Krisztián Zöldség- és Gyümölcskereskedés egyik tulajdonosa

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Dióbél ezért ennyi az ára

A dióval tíz évvel ezelőtt még nem volt semmi gond, szépen termett, úgymond csak össze kellett szedni. Az átlagembernek fogalma sincsen mi munka van benne, egyrészt védekezni kell a dióburok-fúrólégy ellen, ami költséges, másrészt meg kell pucolni a diót, ami eléggé fáradságos dolog. A dióbél kilója mérettől függően ezért 5000, 5500, illetve 6000 ezer forint.

A dióbél mellett a mákot is viszik

Teljes a kínálat az őszi terményekből. Idei a fűszerpaprika és a száraz hüvelyesek. Szép mennyiség érkezett a különféle babfajtákból, amit 2-300 forinttal olcsóbban tudnak kínálni. A mák harmadik éve tartja az árát, 2900 forint a kilója. A Covid alatt viszont megugrott az ára, akkor a duplájára emelkedett, emelte ki Németh Roland.

A Kocsis Kertészetnél is kapható feles dióbél. Képünkön Kocsis András, a kertészet vezetője és Horváthné Major Beáta

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A feles dióbél a legkiválóbb

A dióburok-furólégy mellett az időjárás sem kímélte a diófákat. A korai fajták elfagytak, a többi meg egy hónapot késett és kevesebb is termett belőle. Mindez érezhető az árában, mondta érdeklődésünkre Kocsis András, a zalaegerszegi Kocsis Kertészet vezetője. Náluk már hazai, milotai fajta kapható ötezer forintos kilogramm áron. Tavaly óta 500 forinttal emelkedett az ára. A feles dióbelet árusítanak, amely prémium kategória, és amelyet nem véletlenül neveznek cukrász dióbélnek. Ennél jóval olcsóbb a negyedes, illetve a tört dióbél.

Ezért szupergyümölcs a dióbél

A dióbél szupergyümölcs, számos jótékony hatással bír a szervezetre. Jó a szívnek, csökkenti a magas vérnyomást és a koleszterinszintet, javítja a memóriát. Horváth József és Horváthné Major Beáta elmondták, hogy nem süteményt készítenek belőle, hanem simán megeszik. Minden gyümölcs, így a dióbél is nyersen őrzi meg vitamin- és ásványianyag-tartalmát.