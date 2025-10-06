Dimitrovosok találkoztak, 50 éve végeztek

A zalaegerszegi Göcsej Palatinus étterem adott otthont az 1975-ben a Dimitrov Építőipari Szakközépiskola villamossági szakán végzett diákok érettségi találkozójának. Az öregdiákok között van kutatómérnök, mérnök ezredes, több cégtulajdonos és főállású nagymama is. Az osztályfőnök Bugovits Lajos volt, írta lapunknak Simon Lajos, aki fotót is küldött a jeles eseményről.