Osztálytársak
1 órája
Dimitrovosok találkoztak, 50 éve végeztek
Az osztálytársak közötti kötelék mindig erős, évtizedek távlatából is öröm találkozni egymással. Ez a csapat éppen 50 éve végzett a zalaegerszegi Dimitrovban (ma Széchenyi-iskola).
A dimitrovosok találkozójának résztvevői
Fotó: Simon Jenő
A zalaegerszegi Göcsej Palatinus étterem adott otthont az 1975-ben a Dimitrov Építőipari Szakközépiskola villamossági szakán végzett diákok érettségi találkozójának. Az öregdiákok között van kutatómérnök, mérnök ezredes, több cégtulajdonos és főállású nagymama is. Az osztályfőnök Bugovits Lajos volt, írta lapunknak Simon Lajos, aki fotót is küldött a jeles eseményről.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre