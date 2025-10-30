Digitális gyász: ilyen az elmúlás a virtuális világban - ki örökli a Facebook-profilunkat?

Digitális gyász. Olyan fogalom, amelyet néhány évtizede még nem is ismertünk, de mára már szinte teljesen természetes. Ahogy egyre több közösségi oldalt, alkalmazást használunk, felmerültek olyan kérdések, hogy mi is az a digitális lábnyom és mi történik az online térben, ha valaki elhagyja a földi világot.

Digitális gyász az AI ábrázolásában

Forrás: Illusztráció: ChatGPT

Online gyászjelentés és virtuális részvét

Míg eleink összegyűltek az elhunyt mellett és virrasztva búcsúztatták, később újságokban megjelenő gyászhirdetésekkel adtuk tudtukra ismerőseinknek a tragikus hírt, manapság már gyakran a közösségi oldalon jelennek meg a gyászhírek, és az ismerősök online nyilvánítják ki részvétüket kommentekben, posztokban, képekkel.

Digitális örökség, digitális végrendelet

A közösségi médiában azonban más módon is felmerül kérdés, mi történik, ha valaki meghal. Mi lesz a profiljával, vagy az általa kezelt oldalakkal? A Meta kitalálta a megoldást: tehetünk digitális végrendeletet, azaz még életünkben kijelölhetünk valakit, aki hagyatéki kapcsolattartónk lesz, és a profilunkat emlékoldallá alakíthatja.

Mit tehet a hagyatéki kapcsolattartód? Rögzített bejegyzést írhat a profilodra (például megoszthat egy utolsó üzenetet a nevedben, vagy tájékoztatást adhat a gyászszertartásról).

Akkor is megtekintheti a bejegyzéseket, ha a „Csak én” adatvédelmi beállítást adtad meg.

Ha az emlékoldallá alakított fő profilnak van külön területe a megemlékezések számára, eldöntheti, ki láthatja a megemlékezéseket, és ki tehet közzé megemlékezést.

Törölheti a megemlékező bejegyzéseket.

Megváltoztathatja, ki láthatja azokat a bejegyzéseket, amelyekben meg vagy jelölve.

Eltávolíthatja a mások által közzétett megjelöléseidet.

Válaszolhat az új ismerősnek jelölésekre (például régi ismerősökére vagy olyan családtagokéra, akik korábban nem voltak a Facebookon). Fontos tudni, hogy az elhalálozás után felvett hagyatéki kapcsolattartó nem tud reagálni az új ismerősnek jelölésekre.

Frissítheti a profilképedet és a borítóképedet.

Kérheti a fiókod eltávolítását.

Ha bekapcsoltad az „Idővonal felülvizsgálata” funkciót, kikapcsolhatja a bejegyzések és megjelölések megjelenítés előtti ellenőrzésének követelményét a megemlékezések területén.

Másolatot tölthet le az általad Facebookon megosztott tartalmakról, ha bekapcsoltad ezt a funkciót.

Előfordulhat, hogy a jövőben több lehetőséget is biztosítanak a hagyatéki kapcsolattartók számára. Mit nem tehet meg a hagyatéki kapcsolattartód? Nem jelentkezhet be a fiókodba.

Nem olvashatja el az üzeneteidet.

Nem távolíthatja el egyetlen ismerősödet sem, és nem jelölhet új ismerősként senkit - részletezi a Facebook.

Ma már az is fontos lehet, hogy mi történik az elektronikus csatornákon, ha mi már nem leszünk: például az e-mail címre érkező levelekkel. A Google esetében a digitális hagyaték inaktív fiók kezelője, az Apple-nál a hagyatéki kontakt ad megoldást: még életünkben meghatalmazást adhatunk valakinek a hozzáférésre.

Számtalan más kérdés is felmerülhet, például hogy mi lesz az online bankolással, a közüzemi és más szolgáltatóknál lévő regisztrációkkal, szerződésekkel, különféle online előfizetésekkel: tárhelyekkel, játékokkal és még sok egyéb mással. Ezek mind egyedi esetek, ezek is digitális örökségünk részei, s velük együtt egy olyan fogalom is megjelenik, mint a digitális végrendelkezés.