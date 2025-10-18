30 perce
A szakember szerint ez az 5 jel mutathatja, hogy a képernyő átvette az irányítást a gyerek felett
A virtuális autizmus fogalmát egyelőre még ízlelgetjük. Nevezhetjük akár digitális autizmusnak is, mely nem orvosi, diagnosztikai kategória, hanem inkább egy népszerű leírás arra az esetre, amikor túlzott képernyőhasználat következtében autizmushoz hasonló viselkedés jön létre. Ennek megértésében segített állandó szakértőnk, Sipos Edit klinikai szakpszichológus.
A gyerekeknél a digitális autizmus elkerülésében a szülőkre nagy szükség van
Fotó: Szakony Attila
A digitális autizmus, vagy virtuális fogalmával újabban gyakran találkozunk. Sipos Edit leszögezte: az autizmus a személyiség egészét átható állapot, azaz nem betegségként tekintünk rá. Egyik legjellemzőbb tünete a szociális kapcsolatok kezelésének nehézsége. Hátterében gyakran genetikai és biológiai okok állnak, sok része veleszületett, idegrendszeri különbségre vezethető vissza. A digitális autizmus fogalmát olyan esetekre használjuk, ahol a gyermek túl sok időt tölt képernyő (tévé, telefon, tablet) előtt, kevesebb valódi társas kapcsolatban, kevesebb mozgásos és játéktevékenységet folytat és emiatt mutat autisztikus tüneteket.
Digitális autizmus: amikor a képernyő megnyugtat
– A tudomány jelenlegi állása nem bizonyítja egyértelműen, hogy a képernyőhasználat az autizmus okozója – folytatta a szakember. – Az valószínűsíthető, hogy egy olyan gyermek, akinek már vannak autisztikus vonásai (kommunikációs nehézség, társas együttműködés csökkenése) inkább választja a képernyőket, hiszen megnyugtatóbb számára. Sok adat van arra vonatkozóan, hogy a nagyobb képernyő-idő együttjár autisztikus jellegű tünetekkel, például a beszédfejlődés elmaradásával, figyelemzavarral, a társas kapcsolatok kezelésének nehézségével. Az élet első és második éve kritikus időszak a nyelv, a társas készségek, az érzékelés fejlődése szempontjából.
Kérdés, hogy mennyi a túl sok képernyőidő?
Sipos Edit felhívta a figyelmet arra, hogy az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia azt javasolja:
- 2 éves korig egyáltalán ne tegyék ki a gyerekeket ilyen digitális eszközök hatásának.
- 3-6 éves kor közötti gyermekek esetében is maximum napi 1 órás időtartamot javasolnak.
- 6-12 éves korban pedig maximum napi 2 óra legyen a megengedett idő.
Tarsuk távol a gyerekeket!
– Ha ezekben az időszakokban túl sok egyoldalú inger érkezik a képernyőről, az elvonhatja a figyelmet más, fontos ingerekről és társas kapcsolatokról – mondta. – Megfigyelték, hogy ha csökkentik a képernyőidőt és növelik a gyermekek valós kapcsolatait, játékát, beszédgyakorlását, akkor javulhatnak az autisztikus tünetek. A jelenlegi kutatások alapján elmondható, hogy 2-3 éves gyermekek esetében a sok napi képernyőidő hozzájárulhat olyan fejlődési eltérésekhez, amelyek hasonlítanak autisztikus tünetekhez, de nem bizonyított, hogy az autizmust, mint idegrendszeri fejlődési zavart ez okozza. A túlzott képernyőhasználat befolyásolhatja az agy elülső lebenyének fejlődését. Ez az agyterület felelős a végrehajtó feladatokért mint például a figyelem, szabályozás, tervezés.
Mit tehet a szülő?
A szakember véleménye szerint egyértelmű, hogy az első 2-3 évben a képernyőidő korlátozásra kell törekedni. Ez elég nehéz, hiszen a gyereket vonzza a képi és hangvilág. Ha a szülő gyakran használ ilyen típusú eszközöket, ez szinte felhívás a gyerek számára. A túlzott képernyőhasználat korai életkorban komoly nevelési hiba. Ha már nagyobb a gyerek, fontos, hogy megfelelő tartalmat válasszon a szülő. Olyan tartalmak ajánlhatók, amelyek inkább együttműködésen alapulnak, tanulást ösztönöznek. Jó, ha a szülő is résztvesz, például: közösen nézik, beszélgetnek arról, amit a gyerek lát.
Nincs kibúvó!
– A szülők számára nincs kibúvó, növelni kell a valódi személyes együttműködési formákat – fogalmazott. – Ilyen a közös játék, mozgás, beszélgetés. Fontos, hogy a szülők figyeljenek a jelekre. Ha a gyermek beszédfejlődése elmarad, nem reagál a nevére, kerüli a szemkontaktust, nehézségei vannak a társas térben, nehezen barátkozik, nem együttműködő – ezek mind jelzésértékűek. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni, az ő bevonása azért javasolt, mert ha a tünetek tartósan fennállnak, a korai felismerés sokat segíthet, akár valódi, akár digitális autizmusról van szó.
Ordítanak, fenyegetnek, fröcsögnek – ezért esnek egymásnak a magyar kommentelők
Segítségnyújtás helyett miért videóznak?