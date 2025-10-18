A szakember szerint ez az 5 jel mutathatja, hogy a képernyő átvette az irányítást a gyerek felett

A digitális autizmus, vagy virtuális fogalmával újabban gyakran találkozunk. Sipos Edit leszögezte: az autizmus a személyiség egészét átható állapot, azaz nem betegségként tekintünk rá. Egyik legjellemzőbb tünete a szociális kapcsolatok kezelésének nehézsége. Hátterében gyakran genetikai és biológiai okok állnak, sok része veleszületett, idegrendszeri különbségre vezethető vissza. A digitális autizmus fogalmát olyan esetekre használjuk, ahol a gyermek túl sok időt tölt képernyő (tévé, telefon, tablet) előtt, kevesebb valódi társas kapcsolatban, kevesebb mozgásos és játéktevékenységet folytat és emiatt mutat autisztikus tüneteket.

A digitális autizmus egyik oka, hogy a gyermek túl sok időt tölt a képernyő előtt.

Digitális autizmus: amikor a képernyő megnyugtat

– A tudomány jelenlegi állása nem bizonyítja egyértelműen, hogy a képernyőhasználat az autizmus okozója – folytatta a szakember. – Az valószínűsíthető, hogy egy olyan gyermek, akinek már vannak autisztikus vonásai (kommunikációs nehézség, társas együttműködés csökkenése) inkább választja a képernyőket, hiszen megnyugtatóbb számára. Sok adat van arra vonatkozóan, hogy a nagyobb képernyő-idő együttjár autisztikus jellegű tünetekkel, például a beszédfejlődés elmaradásával, figyelemzavarral, a társas kapcsolatok kezelésének nehézségével. Az élet első és második éve kritikus időszak a nyelv, a társas készségek, az érzékelés fejlődése szempontjából.

Kérdés, hogy mennyi a túl sok képernyőidő?

Sipos Edit felhívta a figyelmet arra, hogy az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia azt javasolja:

2 éves korig egyáltalán ne tegyék ki a gyerekeket ilyen digitális eszközök hatásának.

3-6 éves kor közötti gyermekek esetében is maximum napi 1 órás időtartamot javasolnak.

6-12 éves korban pedig maximum napi 2 óra legyen a megengedett idő.

– Ha ezekben az időszakokban túl sok egyoldalú inger érkezik a képernyőről, az elvonhatja a figyelmet más, fontos ingerekről és társas kapcsolatokról – mondta. – Megfigyelték, hogy ha csökkentik a képernyőidőt és növelik a gyermekek valós kapcsolatait, játékát, beszédgyakorlását, akkor javulhatnak az autisztikus tünetek. A jelenlegi kutatások alapján elmondható, hogy 2-3 éves gyermekek esetében a sok napi képernyőidő hozzájárulhat olyan fejlődési eltérésekhez, amelyek hasonlítanak autisztikus tünetekhez, de nem bizonyított, hogy az autizmust, mint idegrendszeri fejlődési zavart ez okozza. A túlzott képernyőhasználat befolyásolhatja az agy elülső lebenyének fejlődését. Ez az agyterület felelős a végrehajtó feladatokért mint például a figyelem, szabályozás, tervezés.