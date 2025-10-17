október 17., péntek

Ünnepség

1 órája

„Zalának büszkesége”, a haza bölcse – 222 éve született Deák Ferenc (galéria, videó)

A hagyományokhoz híven ünnepeltek október 17-én, pénteken délután a könyvtár és a bíróság előtti téren Zalaegerszegen. Deák Ferenc születésének 222. évfordulója alkalmából tisztelegtek a reformkor nagy tekintélyű államférfija előtt a város és a vármegye vezetői, az intézmények képviselői.

Mozsár Eszter
„Zalának büszkesége”, a haza bölcse – 222 éve született Deák Ferenc (galéria, videó)

A zalaegerszegi Deák-szobor előtt tisztelgett Zalatárnok is. Balra Fitos Nikolett önkormányzati képviselő, jobbra Soós Zsolt polgármester.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A söjtöri születésű igazságügy-miniszter Magyarországon elsőként felállított szobra előtt gyülekeztek a megemlékezésre érkezők, az ünnepséget a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum, s a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezte. A himnusz elhangzása után Kiss Gábor főkönyvtáros köszöntötte a résztvevőket. Arra is felhívta a figyelmet, nemsokára közeleg egy másik jubileum: 150 éve, 1876. január 28-án hunyt el a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere. 

Deák Ferenc emlékünnepség
A Deák Ferenc emlékünnepségen a Zrínyi-gimnázium műsorát hallhatták a jelenlévők. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Deák Ferenc emlékünnepség: nevét a fiatalok sem feledik

Az ünnepi műsorban a Zrínyi-gimnázium tanulói működtek közre. Vörösmarty Mihály A Zala megyeieknek című költeményét Hosszú Nátán szavalta el. Az Ismerős Arcok Fenyők című dalát az énekkar adta elő. Végül  Jókai Mór Deák Ferencz temetése előtt című művéből olvasott fel Süle Olivér. A szózat elhangzása után koszorút helyezett el a Deák-szobornál dr. Sifter Rózsa főispán, fejet hajtottak Zalaegerszeg, Söjtör, Zalatárnok, Kehidakustány önkormányzatának vezetői, az iskolák, valamint a jogász szakma képviselői, s a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának munkatársai. Elhelyezték a megemlékezés virágait az ünnepséget szervező bibliotéka vezetői is. Ezen a napon Söjtörön és Kehidakustányban ugyancsak megemlékeztek a haza bölcséről. 

Deák Ferenc emlékünnepség Zalaegerszegen

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

